La Digital Analytics per il Terzo Settore: 3 casi studio reali

A cura di Matteo Zambon (Beta e Alpha tester di Google - Co-Fondatore di Tag Manager Italia) e di Roberto Guiotto (CMO e Co-Fondatore di Tag Manager Italia)

Negli ultimi anni, il Terzo Settore in Italia ha consolidato la sua rilevanza per il tessuto economico e sociale del Paese, con oltre 360.000 istituzioni No-profit attive, una crescita del 3% dei dipendenti e un valore annuo di 84 miliardi di euro, pari al 4,4% del PIL.

All’interno di questo percorso, la digitalizzazione sta cambiando radicalmente il modo in cui le organizzazioni si muovono, interagiscono con i donatori e comunicano con il pubblico.

L’adozione di strumenti digitali offre opportunità inedite per migliorare l’efficienza operativa, ampliare la portata delle campagne di sensibilizzazione e ottimizzare la raccolta fondi.

In questo contesto, assieme all'adozione di strategie di marketing e advertising online sempre più avanzate, cresce di pari passo anche la necessità di monitorare con accuratezza i risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi definiti.

In particolare, emerge l’esigenza di:

comprendere il comportamento dei donatori

ottimizzare le campagne di sensibilizzazione, di raccolta fondi o di tesseramento

misurare con precisione l'impatto delle varie iniziative

efficientare la gestione dei budget pubblicitari

ottimizzare la precisione del target e del pubblico a cui rivolgersi

migliorare la fidelizzazione e il coinvolgimento dei sostenitori

garantire la raccolta e la gestione dei dati degli utenti in modo trasparente, sicuro e conforme alle normative sulla Privacy

In questo articolo, analizzeremo tre casi studio di successo di altrettante realtà del Terzo Settore che hanno saputo adottare strategie e strumenti in materia di tracciamento e analisi dei dati allo scopo di ottenere risultati tangibili in termini di iscrizioni, donazioni e coinvolgimento degli utenti.

I seguenti casi studio sono relativi a progetti reali di organizzazioni No-profit curati da Tag Manager Italia, società di consulenza e di formazione specializzata nel tracciamento e analisi dati a livello strategico e operativo.

N.B.: Il nome di uno dei clienti dei casi studio contenuti in questo articolo è coperto da accordi di riservatezza con Tag Manager Italia e per questo motivo non è divulgabile. Il nome del cliente è sostituito con il termine “l’Organizzazione”.

Aumentare del 128% le iscrizioni e i tesseramenti grazie al tracciamento avanzato e a Google Analytics 4

Il contesto e le esigenze

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano è una fondazione No-profit senza scopo di lucro che dal 1975 si dedica alla tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale di arte, storia e natura, opera da oltre 50 anni nell’ambito della sostenibilità ambientale e culturale e conta oltre 200.000 iscritti.

FAI si è rivolto a Tag Manager Italia per migliorare le performance delle campagne pubblicitarie su Google Ads e Meta, ottimizzare il tracciamento dei tesseramenti online e incrementare il numero di iscrizioni.

La necessità principale era di superare i limiti di tracciamento dovuti alla gestione del consenso ( declino dei Cookie di terze parti, presenza di sistemi di AdBlocking nei browser degli utenti, ecc.).

I limiti in questione impedivano a FAI di monitorare con precisione l’intero percorso di navigazione e di registrazione dell’utente, dal primo contatto fino alla conversione finale. Da qui l’esigenza di dotarsi di una implementazione in grado di fare chiarezza sulla customer journey e di aumentare le performance delle campagne in essere.

La soluzione adottata

L’intervento ha avuto inizio con un’analisi dettagliata del flusso di iscrizione alla Fondazione, che ha permesso di individuare i punti di attrito che bloccavano il processo di acquisto.

Attraverso la struttura dell’ecommerce di GA4, sono stati impostati eventi di tracciamento personalizzati per monitorare ogni step del processo di sottoscrizione delle tessere, sia per le nuove iscrizioni, sia per i rinnovi e le iscrizioni regalo, monitorando in particolare:

la visualizzazione delle quote di costo per ciascuna tipologia di tessera

i clic effettuati su una quota per visualizzare i dettagli delle singole offerte

l’aggiunta al carrello di una quota per procedere con l’acquisto

l’inizio del checkout

Parallelamente, è stato implementato Google Tag Manager Server-Side per migliorare la qualità e la quantità dei dati raccolti riguardo le micro conversioni compiute dagli utenti durante il customer journey. L’implementazione è stata effettuata nel rispetto delle norme vigenti, gestendo la raccolta dei dati sulla base dei consensi al tracciamento accettati o rifiutati dagli utenti.

In seguito all’installazione del Tag di Remarketing Google Ads, è stato possibile inviare informazioni più dettagliate e mirate alle varie piattaforme pubblicitarie, ottimizzando così le campagne di remarketing.

Inoltre, il valore della quota sottoscritta dall’utente è stato integrato nel tracciamento; questo ha permesso di ottimizzare la precisione dell’algoritmo pubblicitario non solo sull’aumento delle conversioni, ma anche sul loro valore monetario effettivo.

I risultati ottenuti

La strategia di Digital Analytics e le implementazioni personalizzate di tracking hanno generato un impatto diretto sul numero e sul valore delle iscrizioni alla fondazione.

Nel primo semestre del 2023 l’efficacia delle campagne pubblicitarie è migliorata, generando un incremento del 128% delle nuove iscrizioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nello specifico, la campagna natalizia 2023 ha registrato un aumento del 55% nelle iscrizioni rispetto all’anno precedente, con il 57% delle conversioni provenienti da Google Ads.

Ottimizzare la User Experience e il tasso di conversione con il Server-Side Tracking e la Consent Mode V2

Il contesto e le esigenze

Greenpeace è una ONG globale che con azioni dirette e concrete denuncia i problemi ambientali e promuove alternative per un futuro più sostenibile.

Presente in più di 55 paesi, Greenpeace opera su temi che spaziano dal cambiamento climatico alla protezione di oceani, foreste, e molto altro ancora, in modo del tutto indipendente da enti pubblici, aziende e partiti politici.

Greenpeace necessitava di una gestione accurata del tracciamento degli utenti e di un sistema di reporting avanzato che permettesse di:

valutare nel dettaglio il rendimento delle proprie iniziative digitali

prendere decisioni migliori riguardo il budget pubblicitario investito sui vari canali advertising

fornire insight su come migliorare i contenuti e il layout delle pagine ottimizzando l’esperienza di navigazione e il tasso di conversione

identificare azioni di ottimizzazione delle campagne di advertising online (Google Ads e Facebook Ads)

Era quindi necessario ottenere dati più numerosi riguardo le micro e macro conversioni e le azioni compiute dagli utenti provenienti dai molteplici presidi digitali dell’ONG; allo stesso tempo era necessario aumentare la qualità dei dati raccolti con una particolare attenzione al rispetto del consenso degli utenti in materia di tracciamento dei loro dati, nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

La soluzione adottata

La strategia di digital analytics che abbiamo realizzato per Greenpeace ha visto innanzitutto la creazione di un piano di misurazione, nel quale identificare gli obiettivi di business, gli obiettivi di marketing e i relativi KPI specifici da monitorare.

In questo contesto, la migrazione da Universal Analytics a GA4 è stata un punto chiave: è stata creata una struttura di raccolta dati totalmente personalizzata che permettesse a Greenpeace di replicare le reportistiche in modo simile alla precedente configurazione del vecchio Google Universal Analytics (GA3).

Un altro aspetto chiave dell’intervento è stata l’implementazione del tracking Server-Side per migliorare la precisione dei dati raccolti.

Questa implementazione mirava ad efficientare molteplici aspetti e attività chiave per le strategie e campagne online dell’organizzazione, in particolare per:

monitorare singole azioni chiave compiute dagli utenti durante la loro fruizione di di siti web e landing page, identificando gli ostacoli da rimuovere per incrementare il tasso di conversione

ottimizzare l’efficacia delle campagne pubblicitarie su Google Ads e Facebook Ads, riducendo le discrepanze nei dati e creando audience di utenti fortemente in target rispetto a Greenpeace.



Inoltre, è stata implementata la Consent Mode V2, che ha permesso di adattare il tracciamento alle preferenze di consenso degli utenti, senza compromettere la qualità dell’analisi dei dati e gestendo i dati in modo sicuro e compliant alle norme GDPR.

I risultati ottenuti

L’adozione di queste strategie ha consentito a Greenpeace di ottenere una mappatura dettagliata delle micro e macro conversioni, migliorare il tasso di conversione del sito web e ottimizzare il targeting delle proprie campagne di marketing.

L’identificazione delle CTA più cliccate ha portato a interventi mirati sulle pagine di dettaglio delle diverse petizioni, incrementando il coinvolgimento degli utenti e la loro propensione ad aderire alle iniziative proposte.

Raggiungere il 95% di accuratezza dei dati tracciati e ottimizzare le campagne pubblicitarie

Il nome del cliente del seguente caso studio è coperto da accordi di riservatezza con Tag Manager Italia e per questo motivo non è divulgabile. Il nome del cliente è sostituito con il termine “l’Organizzazione”.

Il contesto e le esigenze

L’Organizzazione è una nota ONG internazionale impegnata nel garantire diritti fondamentali e opportunità a bambini e famiglie in contesti vulnerabili.

Le attività di promozione e di informazione portate avanti dall’Organizzazione si sviluppano all’interno di un ecosistema digitale articolato, composto da diversi portali e landing page dedicati a specifiche iniziative e missioni.

La principale necessità era la creazione di un sistema di tracciamento dell’ecommerce capillare, in grado di gestire ciascun presidio web dell’Organizzazione e personalizzato in base agli specifici obiettivi di ciascuna campagna di promozione (donazioni, acquisti solidali, firme e petizioni, ecc.).

L’obiettivo era duplice: da un lato, migliorare l’efficacia delle strategie di conversione e il ritorno sulle campagne pubblicitarie; dall’altro, assicurare una raccolta e gestione dei consensi degli utenti trasparente e conforme alle norme vigenti in materia di privacy.

La soluzione adottata

Per rispondere a queste necessità, è stata implementata una strategia avanzata di misurazione e ottimizzazione del tracciamento, nella quale l’utilizzo di Google Tag Manager Server-Side ha giocato un ruolo fondamentale.

In particolare, l’utilizzo di GTM Server-Side ha consentito di aumentare la qualità dei dati raccolti anche in assenza di cookie di terze parti, riducendo l’impatto delle limitazioni imposte da browser e AdBlocker.

Parallelamente, è stata configurata la Consent Mode V2 di Google, fondamentale per adattare il tracciamento alle preferenze degli utenti in materia di privacy; la Consent Mode V2 ha permesso di recuperare conversioni che altrimenti non sarebbero state tracciate, garantendo al contempo una gestione sicura e compliant dei dati personali degli utenti

Un ulteriore passaggio chiave è stato l’ottimizzazione del data model di Google Analytics 4 (GA4) per ottenere una visione più chiara e dettagliata della customer journey. In questo modo, è stato possibile ottenere insight più approfonditi sui percorsi di navigazione degli utenti e identificare eventuali frizioni nel processo di conversione.

L’intervento si è focalizzato, in particolare, sull’ottimizzazione del sistema di tracciamento dell’ecommerce in GA4, mappando e tracciando le macro e le micro conversioni compiute dagli utenti lungo il loro percorso di navigazione, tra cui:

Visualizzazione di un listato di prodotti

Click su un prodotto

Visualizzazione di un prodotto

Personalizzazione di un prodotto

Aggiunta delle informazioni di spedizione

Selezione della tipologia di regalo

Click su solo donazione in configurazione prodotto

Selezione donazione aggiuntiva

Aggiunta al carrello

Ulteriori implementazioni si sono concentrate sul tracciamento delle campagne di generazione lead e delle azioni chiave compiute da un utente, allo scopo di identificare pattern comportamentali per ottimizzare il tasso di conversione, in particolare:

Click su tutti i link in uscita verso un dominio diverso

Click sul contatto Whatsapp

Click stampa pagina

Click sul numero telefonico

Registrazione account

Login account

Invio form contatti

Iscrizione alla newsletter

A supporto delle campagne pubblicitarie, è stato attivato il tracciamento delle Conversion API di Facebook e la gestione dell’Advanced Matching. Questo ha consentito di identificare in modo univoco gli utenti che effettuano una conversione sull’ecommerce o sulle landing page, migliorando così l’efficacia del Machine Learning nella personalizzazione delle campagne.

La configurazione dell’Advanced Matching di Meta Ads, unito all’implementazione delle specifiche funzionalità di tracciamento offerte da Stape.io e da GTM Server-Side, hanno permesso di migliorare la precisione dell’attribuzione dei dati delle conversioni alle campagne Ads corrette.

Anche su Google Ads è stata implementata una configurazione avanzata delle conversioni e del remarketing dinamico, che ha permesso di affinare le strategie di retargeting e ottimizzare la spesa pubblicitaria grazie a una misurazione più precisa delle audience e delle conversioni.

I risultati ottenuti

L’insieme di questi interventi ha permesso all’Organizzazione di raggiungere oltre il 95% di accuratezza dei dati raccolti e di aumentare del 166% le conversioni tracciate delle campagne Meta Ads.

Questo risultato ha permesso di analizzare e di ottimizzare in modo mirato il budget, il targeting e le conversioni delle campagne Facebook Ads e Google Ads.

Infine, la gestione avanzata del consenso degli utenti ha garantito all’Organizzazione la conformità dei tracciamenti alle normative sulla privacy, evitando perdite di dati e impostando il rapporto con le proprie audience su un livello di trasparenza, sicurezza e correttezza.

La Digital Analytics: un asset chiave per il Terzo Settore

Dati alla mano, i casi studio appena visti non sono eccezioni alla regola, ma dimostrano come l’implementazione strategica della Digital Analytics generi un impatto economico diretto sul ROI, sui risultati di business e di marketing.

Grazie alla raccolta e all’analisi di dati numerosi e accurati, è possibile non solo rendere più efficaci i processi decisionali, ma anche aumentare in modo significativo il ROI delle campagne promozionali. Questi vantaggi, validi trasversalmente in diversi settori e mercati, risultano particolarmente strategici per le organizzazioni del Terzo Settore, che possono così non solo comunicare con maggiore efficacia le proprie iniziative di sensibilizzazione, ma anche rafforzare ed espandere il rapporto di fiducia con il proprio pubblico.