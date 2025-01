La gestione IT in azienda può diventare un incubo, ma le soluzioni esistono

La gestione dei contratti ICT e dei dispositivi aziendali rappresenta una delle aree più complesse e critiche per molte organizzazioni. Con l’aumento della digitalizzazione e l’espansione delle infrastrutture tecnologiche, aziende di ogni settore si trovano a fronteggiare sfide come il controllo dei costi, la trasparenza nelle trattative e l’efficacia operativa. Una strategia inefficace in queste aree può tradursi in sprechi significativi di risorse e in una riduzione della competitività.

Le criticità della gestione IT

Tra i problemi più comuni nella gestione IT spiccano:

Frammentazione dei contratti: Spesso le aziende operano con decine di contratti ICT, gestiti in modo isolato da diversi reparti. Questo porta a mancanza di visione globale, difficoltà nel monitorare scadenze e rinnovi, e un’analisi limitata delle prestazioni dei fornitori.

Costi non ottimizzati: La difficoltà di confrontare le offerte di mercato o di negoziare condizioni favorevoli si traduce spesso in spese superiori al necessario.

Gestione dei dispositivi IT: Monitorare asset come telefoni, laptop e server può risultare complesso. Mancanze nel tracciamento possono portare a perdite fisiche, duplicazione degli acquisti o mancato aggiornamento delle infrastrutture.

Complessità normativa: In settori regolamentati, garantire la conformità dei contratti e dei dispositivi alle normative locali e internazionali rappresenta un ulteriore ostacolo.

Questi problemi non solo aumentano i costi operativi, ma compromettono la capacità dell’azienda di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e dei clienti.

Soluzioni per una gestione IT efficiente

Per affrontare queste sfide, molte aziende stanno adottando soluzioni che combinano automazione, trasparenza e analisi dei dati. Le principali strategie includono:

Centralizzazione delle informazioni:

Una piattaforma unica per gestire contratti e dispositivi consente una visione complessiva e semplifica il controllo. Questo approccio aiuta a evitare scadenze non monitorate e migliora la capacità di negoziare contratti più favorevoli grazie a una migliore comprensione delle esigenze aziendali.

La principale criticità è nella complessità della gestione corretta di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, che comporta perdite di tempo nelle decisioni strategiche, un elevato impegno nella gestione delle attività e risultati spesso non in linea con la migliore soluzione tecnico-economica disponibile sul mercato - Riccardo Rossi, CEO Babel

Ottimizzazione dei costi tramite benchmark:

Utilizzare strumenti che confrontano le offerte di diversi fornitori permette di identificare opportunità di risparmio e di garantire che i contratti siano sempre competitivi rispetto al mercato.

Automazione dei processi:

Algoritmi avanzati possono essere utilizzati per valutare le offerte, gestire i rinnovi e monitorare le prestazioni dei dispositivi. Questo riduce il carico amministrativo, liberando risorse per attività strategiche.

Monitoraggio in tempo reale:

Dashboard personalizzate che mostrano costi, utilizzo e stato dei dispositivi IT offrono dati immediati per prendere decisioni informate. Questo approccio garantisce anche che le infrastrutture rimangano aggiornate ed efficienti.

Gestione integrata dei dispositivi:

Sistemi di asset management dedicati consentono di tracciare l’intero ciclo di vita dei dispositivi, dall’acquisto allo smaltimento. Ciò riduce le possibilità di duplicazione degli acquisti o di utilizzo inefficiente delle risorse.

Le soluzioni sul mercato: un panorama in evoluzione

Esistono diverse piattaforme e approcci per affrontare queste problematiche. Tra i nomi più diffusi, alcune aziende offrono soluzioni verticali specializzate per il settore ICT, combinando software dedicati e consulenza professionale. Queste piattaforme si distinguono per funzionalità come la creazione automatizzata di bandi di gara, il tracciamento avanzato degli asset aziendali e la reportistica dettagliata.

“In un momento dove è estremamente alta l’attenzione agli investimenti in ambito ICT per mantenere la competitività, vogliamo aiutare le aziende a individuare aree di ‘cost saving’, e a ottimizzare e massimizzare gli investimenti.” - Niccolò Lentini, Direttore Commerciale di Babel

Un esempio di soluzione è Babel Suite, una piattaforma data-driven progettata per semplificare e ottimizzare la gestione di contratti e dispositivi. Come altre tecnologie simili, offre strumenti per il benchmarking economico, la gestione dei rinnovi e l’analisi in tempo reale. Tuttavia, Babel non è l’unica opzione: sul mercato si trovano piattaforme alternative, ciascuna con caratteristiche specifiche che rispondono a esigenze particolari delle aziende.

La scelta della soluzione più adatta dipende da fattori come il settore di appartenenza, il budget disponibile e il livello di complessità richiesto nella gestione ICT.

Implementazione: come partire

Per un’implementazione di successo, le aziende dovrebbero seguire questi passaggi chiave:

Valutazione interna: Analizzare i contratti e gli asset esistenti per identificare criticità e opportunità di miglioramento.

Scelta della piattaforma: Considerare diverse opzioni tecnologiche, testando le funzionalità e valutando il ritorno sull’investimento (ROI) atteso.

Coinvolgimento dei dipartimenti: Assicurarsi che tutte le aree aziendali coinvolte (IT, procurement, controllo di gestione) partecipino attivamente al processo di implementazione.

Formazione e supporto continuo: Fornire al personale gli strumenti e le competenze necessarie per utilizzare al meglio la soluzione scelta.

La gestione efficace dei contratti e dei dispositivi IT rappresenta una leva strategica per ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza aziendale. Adottare strumenti e processi avanzati non solo aiuta a risolvere problemi operativi, ma garantisce anche una maggiore competitività in un mercato sempre più dinamico. Indipendentemente dalla soluzione scelta, l’importante è approcciarsi alla questione con una strategia chiara e un focus sull’innovazione e sulla sostenibilità.