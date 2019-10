Le novità di LG Business Solutions per l’Hospitality Day 2019

All’Hospitality Day 2019, LG Electronics presenta le ultime novità in ambito Hotel TV: design, innovazione e tecnologia a servizio degli ospiti

LG Electronics è tra i protagonisti della sesta edizione dell’Hospitality Day che si terrà l’8 ottobre al Pala Congressi di Rimini.

In occasione dell’evento, la divisione Business Solutions, presenterà le due soluzioni della gamma Hotel TV: il modello EU961H da 55” della famiglia OLED TV di LG e il modello UT761H Ultra HD per la riproduzione dei contenuti di alta qualità.

L’EU961H da 55”, con il design studiato e l’elevato livello di personalizzazione dei contenuti, rappresenta un’ottima soluzione per soddisfare ogni esigenza di ospitalità.

Anche il modello UT761H da 49” si distingue per l’elevata qualità delle immagini, grazie ad una risoluzione 3840×2160 (UHD) e alla possibilità di modellare su singole esigenze i contenuti.

Entrambi i modelli, infatti, sono compatibili con Pro:Centric Direct, una soluzione dedicata ai professionisti dell’hôtellerie in grado di trasformare i TV delle proprie strutture in strumenti interattivi.

Questa soluzione consente la configurazione dei canali profilata, la proposta di contenuti su misura e la comunicazione diretta con i propri ospiti. Pro:Centric Direct semplifica la programmazione dell’interfaccia utente (UI) dei TV dell’hotel e fornisce anche diversi servizi, come la gestione remota basata su rete IP. Il sistema è dotato di template intuitivi e accattivanti ma offre anche tool semplici per la creazione di template personalizzati.

«Questo tipo di mercato è in continua evoluzione e le esigenze dei professionisti si fanno via via sempre più complesse e proprio per questo il desiderio è di continuare a soddisfarle offrendo soluzioni migliori in termini di qualità, tecnologia e design» ha detto Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG.

Proseguendo: «Siamo e vogliamo essere parte attiva del cambiamento e anche per questo cerchiamo di essere sempre presenti in occasioni importanti che ci consentono di presentare, a tutti gli operatori del settore, le nostre soluzioni che si distinguono per eccellenza e personalità e offrire agli ospiti un’esperienza unica ed emotivamente elevata».