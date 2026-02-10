Secondo le stime di The Business Research Company, il valore del settore DevOps è passato da 10,56 miliardi di dollari nel 2023 a 12,4 miliardi nel 2024, con proiezioni che indicano un'espansione fino a 37,33 miliardi entro il 2029. Questa impennata sta alimentando una domanda crescente di professionisti certificati in grado di gestire ambienti sempre più complessi.

La spinta verso le certificazioni devops non nasce tanto dalla cultura ingegneristica quanto dalla necessità organizzativa di valutare competenze su larga scala. "La crescita delle certificazioni devops è guidata meno dagli ingegneri e più dalla realtà organizzativa", spiega Ashley Ward, architetto di soluzioni presso Minimus. Le aziende, specialmente quelle più grandi e regolamentate che si stanno aprendo alla trasformazione digitale, necessitano di strumenti affidabili per misurare le capacità dei candidati in modo standardizzato.

Le infrastrutture cloud rappresentano oggi il fulcro della domanda certificativa. Le credenziali più ricercate sul mercato sono infatti quelle legate alle principali piattaforme cloud come AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Sanjeev Kumar, fondatore di OurNetHelps, osserva che "le piattaforme cloud-native, i microservizi e le pipeline di deployment automatizzate sono ormai standard, e le organizzazioni necessitano di ingegneri che sappiano muoversi con disinvoltura in questi ambienti".

L'automazione dei processi di gestione rappresenta una risposta essenziale alla complessità crescente delle infrastrutture IT moderne. Tasha Jones, creatrice di Espire Collective, sottolinea come "le organizzazioni di tutti i settori sono sotto pressione costante per fornire software più velocemente, in modo più affidabile e su scala maggiore, gestendo al contempo ambienti cloud e ibridi sempre più complessi". Le pratiche devops si collocano proprio al centro di questa sfida, spostando processi di gestione complessi dalle mani umane grazie all'automazione.

Le certificazioni sono uno strumento di riduzione del rischio, non un marchio di eccellenza

Nel processo di selezione del personale, le certificazioni giocano un ruolo strategico soprattutto nelle fasi iniziali. Ward evidenzia che "aiutano i candidati a superare lo screening iniziale dei curricula, particolarmente quando questa selezione viene effettuata dalle risorse umane o da reclutatori generalisti piuttosto che da ingegneri senior". Organizzare colloqui con più leader tecnici senior comporta costi elevati non solo per l'intervista stessa, ma anche per la preparazione, valutazione e follow-up. Qualsiasi strumento che migliori il filtraggio iniziale rappresenta un risparmio reale per le grandi organizzazioni.

La certificazione AWS Certified Devops Engineer – Professional dimostra competenze tecniche in aree come il provisioning, la gestione e l'operatività di sistemi applicativi distribuiti sulla piattaforma AWS. Joshua Haghani, CEO di Lumion, osserva che i candidati con certificazioni come questa o come Kubernetes Administrator risultano più appetibili perché dimostrano capacità pratiche concrete, non solo apprendimento teorico.

Il programma Certified Kubernetes Administrator (CKA), creato dalla Cloud Native Computing Foundation insieme alla Linux Foundation, certifica che i professionisti possiedono le competenze, le conoscenze e la capacità di svolgere le responsabilità proprie degli amministratori Kubernetes. Questa credenziale è particolarmente apprezzata perché riflette operazioni cloud-native del mondo reale piuttosto che conoscenze puramente teoriche.

Esiste però uno squilibrio nel mercato del lavoro devops che va oltre la semplice quantità di professionisti disponibili. Jones precisa che si tratta di "uno squilibrio sfumato tra il numero di persone sul mercato e la disponibilità di professionisti esperti capaci di progettare, scalare e governare sistemi devops in modo efficace". Le certificazioni rappresentano uno strumento con cui i datori di lavoro cercano di ridurre l'incertezza, specialmente considerando che le responsabilità devops si estendono oltre gli strumenti fino ad abbracciare affidabilità, sicurezza e resilienza operativa.

Il valore principale delle certificazioni devops risiede nell'apprendimento strutturato e nella creazione di un linguaggio condiviso tra i team. Ward sottolinea che "le certificazioni solide richiedono ai professionisti di comprendere non solo gli strumenti, ma anche i principi sottostanti come automazione, resilienza, sicurezza e pensiero sistemico". Questo linguaggio comune diventa particolarmente prezioso quando i team di ingegneria collaborano strettamente con le funzioni di sicurezza, conformità o audit.

La certificazione Google Professional Cloud Devops Engineer dimostra la capacità di implementare processi e funzionalità lungo l'intero ciclo di vita dello sviluppo utilizzando metodologie e strumenti raccomandati da Google. Questi professionisti abilitano la fornitura efficiente di software e infrastrutture, bilanciando al contempo affidabilità e velocità di consegna.

Nel settore pubblico e negli ambienti regolamentati, alcune certificazioni sono spesso requisiti obbligatori semplicemente per essere presi in considerazione. Jones evidenzia che "anche professionisti altamente esperti potrebbero non superare lo screening iniziale senza di esse". Più in generale, le certificazioni segnalano un impegno verso l'apprendimento continuo, un aspetto che i leader tendono a valorizzare considerando che gli strumenti e le best practice devops evolvono rapidamente.

La certificazione Microsoft Certified Azure Devops Engineer Expert dimostra la capacità di utilizzare strumenti devops Microsoft che forniscono sicurezza continua, integrazione, testing, delivery, deployment, monitoraggio e feedback. Le competenze acquisite includono l'implementazione dell'integrazione continua, la progettazione di strategie di rilascio con Azure e GitHub, e la gestione dell'infrastruttura come codice con Azure.

Kumar sottolinea che uno dei maggiori benefici delle certificazioni devops è il modo strutturato in cui insegnano agli ingegneri a pensare ai sistemi. "Coprono pipeline CI/CD, infrastructure-as-code, monitoraggio, sicurezza e operazioni come un unico flusso di lavoro connesso", spiega. Questa mentalità sistemica risulta molto più preziosa della conoscenza di un singolo strumento in isolamento, permettendo ai professionisti di comprendere l'intero ecosistema tecnologico in cui operano.

La pressione costante per rilasciare prodotti più rapidamente ed efficientemente, prestando attenzione alle preoccupazioni relative alla sicurezza e alla privacy dei dati, alimenta ulteriormente la domanda di certificazioni. Le aziende hanno bisogno di ingegneri che possano costruire pipeline CI/CD e implementare ambienti cloud su larga scala, riducendo i tempi prima che i nuovi assunti diventino produttivi. Sebbene le certificazioni cloud non siano intercambiabili, le organizzazioni generalmente ritengono che le competenze si trasferiscano tra piattaforme con un adeguato onboarding standard.