L'intelligenza artificiale ha cambiato i requisiti fisici delle reti mobili, e lo hanno mostrato Mobile World Congress di Barcellona 2026, vendor come Huawei, Nokia ed Ericsson. Tutti stanno sviluppando soluzioni convergenti su un punto: gli agenti AI, i robot fisici e i dispositivi multimodali generano modelli di traffico che le infrastrutture 5G attuali non erano state progettate per gestire.

L'uplink — il flusso di dati dal dispositivo alla rete — cresce di tre-cinque volte rispetto ai pattern tradizionali. E oltre alla quantità di dati l’inferenza dei sistemi AI richiede latenze sempre bassissime, che richiedono un radicale cambio di visione. Il superamento del modello Transformer, poi, potrebbe portare ulteriori nuove sfide.

Non si è parlato spesso di come la rivoluzione AI impatti sulle reti, con un discorso che si è concentrato sopratutto sui data center. Eppure le reti sono una parte critica dell’infrastruttura, sia quelle in fibra sia quelle mobile.

Ogni fabbrica, ogni sistema logistico, ogni impianto manifatturiero che sta integrando AI nella produzione dipende da quella infrastruttura.

Una crescita folle

Secondo i dati IDC citati al MWC, gli utenti attivi mensili di applicazioni AI hanno superato il miliardo a livello globale. Gli smartphone con funzionalità AI superano il 50% delle nuove spedizioni. I dispositivi emergenti — occhiali AI, robot, sistemi di guida autonoma — crescono a oltre il 50% annuo. Il consumo di token è aumentato di centinaia di volte in un anno solo. Tradotti in carico di rete, questi numeri pongono una domanda precisa: qual è l'infrastruttura minima per reggere questa espansione?

La risposta che si consolida a Barcellona ruota attorno alla banda U6GHz — lo spettro tra 6 e 7 GHz designato come banda chiave per le comunicazioni mobili dopo la conferenza WRC-23. Più di venti Paesi hanno già avviato processi di allocazione: Cina, Emirati Arabi, Brasile e diversi mercati europei hanno attivato sperimentazioni concrete. Huawei ha presentato al MWC un portafoglio completo per U6GHz che copre macro siti, micro siti e apparati microonde, con antenne AAU da 256 elementi e algoritmi di beamforming ibrido digitale-analogico capaci di 400 MHz di larghezza di banda per operatore, con una capacità downlink fino a 100 Gbps e uplink sopra i 10 Gbps nei picchi. L'industria stima che CPE e smartphone compatibili saranno commercialmente disponibili nel 2026. Molto presto, ma in buona parte del mondo manca ancora un quadro regolatorio completo.

Sul fronte del trasporto — la backhaul che collega le antenne ai core network — Huawei ha presentato una nuova generazione di soluzioni per il mobile transport 5G-A, centrate su tre obiettivi dichiarati: riduzione del TCO del 30%, aumento del Data Usage utente oltre il 20% tramite congestion awareness integrata, e self-diagnostica con rilevamento guasti su fibra in pochi minuti senza intervento manuale.

Ma perché si rendono necessarie soluzioni simili? Il problema è che le reti di trasporto mobile attuali sono state costruite con topologie complesse e mix di microonde e fibra, vulnerabili a congestioni localizzate. In altre parole si creano degli ingorghi, e al momento la risposta è deviare o sopprimere il traffico esistente. Ma non è che manchi banda; piuttosto, non si riesce a sfruttare bene quella esistente.

Reti che capiscono gli obiettivi, non le regole

Al MWC sono state annunciate soluzioni per l’applicazione di AI agentica alla gestione delle reti. Huawei, in particolare, ha sviluppato soluzioni per gestire la proliferazione di entità non umane — robot, veicoli autonomi, agenti software — con identità digitale e session management dedicati. Si aggiungono strumenti AI per evolvere da reti a regole predefinite a reti intent-driven, capaci di interpretare gli obiettivi delle organizzazioni e allocare risorse dinamicamente altri per la service intelligence, per aiutare gli operatori a costruire servizi che vadano oltre la connettività.

Come abbiamo notato in una recente analisi sulle reti autonome, la direzione è condivisa dall'intero settore: anche Ericsson ha presentato al MWC il proprio sistema di gestione agentica su AWS, puntando al livello 4 di autonomia nel framework TM Forum — quello in cui la rete si auto-ottimizza senza supervisione continua. AWS stessa ha raggiunto il 97-98% di automazione sulla propria rete in fibra e sta trasferendo quel modello operativo alle telco.

La novità più interessante è proprio il concetto di intent-driven networking: la rete non riceve configurazioni rigide ma obiettivi, e li persegue autonomamente. Un robot AI in una fabbrica può richiedere 100 Mbit/s e 20 ms di latenza. Un assistente vocale su smartphone tolera margini diversi. Un veicolo autonomo ha requisiti di affidabilità che nessun altro caso d'uso condivide. La rete del futuro deve capire queste differenze e allocare risorse in tempo reale. Questo richiede nuovi protocolli, nuovi software, nuovi modelli di identità digitale per entità non umane che si connettono, si registrano, negoziano sessioni.

Quanto ai servizi, il tema è un'evoluzione dei servizi telecom dalla "connettività potenziata" ai "servizi intelligenti": AI che riduce il rumore nelle chiamate vocali, assistenti di visione personalizzati per l'intrattenimento domestico, agenti personali network-native costruiti su profili digitali utente generativi.

Torna il “problema” degli OTT che si prendono tutto il profitto

Sullo sfondo c’è un vecchio problema con cui gli operatori telefonici si scontrano da sempre, quello relativo agli OTT (Over The TOP). Gli operatori non vogliono diventare (o restare) semplici fornitori di banda mentre il valore migra verso i player di piattaforma, e ora il tema si ripropone con l'AI in forma amplificata. La tesi di Huawei, condivisa da Nokia e da gran parte dell'industria, è che gli operatori telecom abbiano un vantaggio strutturale sui giganti tech: il controllo dell'infrastruttura e, elemento cruciale in Europa, la conformità ai requisiti regolatori su privacy e sovranità dei dati.

Uno sguardo all’Italia

Il quadro che emerge da Barcellona è coerente nella sua logica ma brutale nelle sue implicazioni per l'Italia. L'Europa in generale procede con cautela sul 5G standalone, ma l'Italia porta un handicap aggiuntivo: lo spettro U6GHz non è ancora allocato, il processo regolatorio è in corso senza una scadenza chiara — il Rapporto Letta fissa al 2029 la roadmap europea per l'assegnazione agli operatori mobili, e gli operatori nazionali non possono pianificare investimenti concreti.

Wind Tre ha lanciato la prima rete 5G Standalone commerciale in Italia, un passo necessario ma ancora lontano dalle capacità U6GHz che il resto del mondo sta costruendo. Il confronto con Cina, UAE e Brasile — mercati dove Huawei opera senza le restrizioni europee e dove l'allocazione U6GHz è già avviata — suggerisce che i ritardi regolatori hanno un costo industriale reale, non virtuale.

C'è però una questione più profonda. Il dibattito sul 5G-A e U6GHz rischia di diventare l'ennesima conversazione tecnica che non raggiunge chi dovrebbe ascoltarla: le imprese manifatturiere del Nord e del Centro Italia, i distretti produttivi che stanno integrando robotica e AI senza sapere su quale infrastruttura potranno contare tra tre anni. L'AI sta già trasformando i requisiti del broadband: il traffico generato da LLM e AI generativa ha pattern completamente diversi dallo streaming video, con burst improvvisi e alta sensibilità alla latenza. Le decisioni di investimento infrastrutturale che vengono prese oggi — dagli operatori, dai regolatori, dalle imprese — determineranno la competitività industriale italiana nel 2028-2030. La finestra è aperta. Ma le finestre si chiudono.