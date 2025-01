Le principali sfide di compliance per le aziende secondo Riverbed

Oggi essere conformi alle normative è una delle priorità principali per le aziende: oltre ai rischi per il business, le imprese devono vedersela con sanzioni elevate e danni reputazionali non indifferenti in caso di non conformità.

Il GDPR, ma anche la NIS2 o il Payment Card Industry Data Security Standard impongono alle organizzazioni dei requisiti stringenti e obblighi rigorosi. In un contesto dove le normative crescono in numero e rigore, le tecnologie si evolvono e la dipendenza dal digitale aumenta a vista d'occhio, garantire la compliance è complesso.

Foto di Markus Winkler da Pexels

Victor Calderon, Mediterranean Countries Sales Manager di Riverbed Technology, ha condiviso tre delle sfide principali che le aziende si trovano a dover affrontare per essere conformi alle normative e al contempo rimanere competitive.

Tra queste spicca la gestione del volume crescente di dati: per le imprese è essenziale trarre valore dalle loro informazioni, ma trasferirle e gestirle in maniera efficiente è diventato molto complesso.

Calderon spiega che le normative impongono limiti precisi per la gestione dei dati: il Recovery Point Objective (RPO) definisce la quantità massima di informazioni, misurata in tempo, che può essere persa in seguito a un incidente; il Recovery Time Ojective (RTO) specifica invece il tempo massimo accettabile di inattività di applicazioni, dispositivi, reti o sistemi dopo un evento inatteso; infine, vengono imposti anche requisiti stringenti per i tempi di replication e backup.

Le aziende devono inoltre superare le sfide di latenza e congestione, specialmente quando cresce la separazione fisica o logistica tra i dati e i sistemi che li utilizzano. Aumentare la larghezza di banda non è sempre la soluzione migliore, poiché comporta costi elevati e risultati non soddisfacenti.

Infine, le imprese si trovano a fare i conti con strumenti complessi da utilizzare, spesso molto costosi e lenti, tanto che i dati diventano obsoleti durante il trasferimento. Se adottare l'SD-WAN aiuta a migliorare le prestazioni, questa tecnologia da sola non è sufficiente.

Per risolvere questi problemi è necessario affidarsi a soluzioni di ottimizzazione della rete e delle applicazioni per gestire i dati in modo efficiente anche su ambienti distribuiti, risolvendo i problemi di latenza e congestione.