Lenovo annuncia ThinkShield Firmware Assurance: visibilità completa e protezione al di sotto del SO

Lenovo ha annunciato ThinkShield Firmware Assurance, una soluzione OEM per computer che offre visibilità completa e protezione al di sotto del sistema operativo.

La soluzione implementa infatti la visibilità a livello di componente della Zero Trust Architecture (ZTA), la quale permette di identificare esplicitamente utenti e dispositivi per garantire livelli di accesso appropriati.

Foto di Maxim Landolfi da Pexels

La novità di Lenovo aiuta le aziende a raggiungere gli obiettivi di ZTA e a implementare un programma Zero Trust maturo e misurabile. La soluzione garantisce la governance dei componenti critici con misurazioni di attestazione che possono essere analizzate e valutate in base al rischio.

ThinkShield Firmware Assurance usa un controller embedded per individuare i componenti critici e la configurazione durante l'avvio, senza basarsi su software di terze parti. La soluzione, implementabile rapidamente, permette ai team IT di avere una maggiore visibilità dei dispositivi in uso e delle reti e di impedire l'installazione di componenti non firmati con certificati approvati.

"La costante innovazione di Lenovo nel settore informatico sta mantenendo il suo impegno nel rendere l'IA più intelligente per tutti, e la sicurezza informatica è uno degli elementi più critici per come e dove l'IA viene adottata. Questo è un fattore chiave del perché ci siamo concentrati sulla sicurezza della catena di approvvigionamento, al di sotto e al di sopra del sistema operativo" ha affermato Nima Baiati, Executive Director & GM, Commercial Cybersecurity Solutions, Lenovo. "ThinkShield Firmware Assurance è una soluzione unica progettata per aiutare i clienti a gestire e mitigare meglio i rischi con maggiore consapevolezza e fiducia".

Oltre a Firmware Assurance, la linea di soluzioni ThinkShield offre una serie di servizi per aumentare la protezione di hardware e software. Tra questi Lenovo evidenzia Supply Chain Assurance, controllo di supply chain che consente ai clienti di validare i componenti hardware contro le manomissioni.

Il portfolio offre anche Below-the-Operating system, soluzioni integrate che coprono hardware, firmware, sistema operativo e cloud per proteggere le imprese da attacchi e garantire l'integrità del firmware, e Operation System-to-cloud, soluzione che offre una gestione di sicurezza con protezione degli endpoint basata su IA, protezione per il lavoro da qualsiasi luogo, gestione remota, backup su cloud, autenticazione senza password e molto altro.

ThinkShield Firmware Assurance è ora disponibile nei mercati di tutto il mondo.