Lenovo e Seeweb insieme per l'AI as a Service in Europa

Lenovo ha rafforzato la sua collaborazione con Seeweb, cloud provider italiano, per fornire soluzioni di intelligenza artificiale (AI) as a Service alle imprese in Europa. La partnership mira a supportare la crescita digitale delle aziende attraverso tecnologie avanzate e scalabili.

La collaborazione tra Lenovo e Seeweb, basata su una visione condivisa di innovazione tecnologica, punta a offrire soluzioni AI di alta qualità. Seeweb propone soluzioni AI-as-a-Service per accelerare l'adozione dell'AI e GPU-as-a-Service per offrire risorse di calcolo ad alte prestazioni. Queste soluzioni permettono di gestire applicazioni di AI, machine learning e deep learning in modalità pay-per-use, garantendo flessibilità e accessibilità.

L'infrastruttura di Seeweb si basa sui server Lenovo ThinkSystem SR670 V2, che vantano elevate prestazioni ed efficienza energetica. Questi server, equipaggiati con accelerazione GPU di ultima generazione, offrono capacità di calcolo scalabili per supportare carichi di lavoro intensivi, rendendo possibili operazioni AI complesse con un consumo energetico ottimizzato.

“La collaborazione con Seeweb conferma l’impegno di Lenovo nel supportare la crescita delle aziende italiane ed europee in chiave tecnologica, fornendo soluzioni e infrastrutture scalabili e innovative, accessibili a tutti”, ha dichiarato Alessandro de Bartolo, AD e Country General Manager Infrastructure Solutions Group (ISG) di Lenovo.

Seeweb, attraverso questa partnership, può offrire ai propri clienti soluzioni potenti, sicure e scalabili per gestire carichi di lavoro impegnativi, migliorando competitività e resilienza in un mercato sempre più esigente. La produzione dei sistemi Lenovo a Budapest garantisce tempi di approvvigionamento rapidi, rispondendo prontamente alla crescente domanda di soluzioni AI in Italia e nell'area EMEA.

L'infrastruttura tecnologica di Lenovo permette a Seeweb di adottare soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e cost-effective, sostenendo l'impegno verso la sostenibilità ambientale. “Grazie alla collaborazione tra Seeweb e Lenovo,” ha aggiunto Marco Cristofanilli, Head of AI Cloud di Seeweb, “i nostri strumenti per l'intelligenza artificiale raggiungono gli obiettivi di efficienza energetica e di ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo, permettendoci di mantenere l'impegno di fornire soluzioni sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico.”