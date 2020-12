Lenovo lancia le nuove soluzioni per lo storage

Lenovo Data Center Group (DCG) ha annunciato le nuove soluzioni di data management end-to-end che promettono ai clienti di gestire i propri dati in maniera più sicura ed efficiente, dall’edge al core al cloud, con una singola serie di strumenti e funzionalità. «Le aziende devono affrontare sfide periodiche nell’implementare sistemi coesivi di data management per analizzare ed elaborare i dati in maniera efficiente» ci ha detto Marco Pozzoni, Director, Storage Sales, EMEA di Lenovo Data Center Group. «La nostra avanzata architettura di data management, unita ai server ThinkSystem, permetteranno di accelerare l’analisi dei dati e l’IA all’interno di una singola piattaforma».

Ecco allora il Lenovo ThinkSystem DM5100F, una soluzione di storage a bassa latenza, interamente basata su NVMe e disponibile a costi accessibili, per potenziare l’analisi dei dati e le installazioni di IA, accelerando al contempo l’accesso delle applicazioni ai dati. I sistemi di storage Lenovo DM Series includono il supporto S3 Object, per creare una piattaforma unificata di data management di nuova generazione.

«Questa consente di analizzare e gestire dati di ogni tipo (blocchi, file e oggetti) all’interno di una singola piattaforma di storage, accelerando l’elaborazione dell’analisi dei dati e riducendo al contempo i costi infrastrutturali. I miglioramenti abilitano nuove funzionalità di protezione dei dati, con un meccanismo di failover trasparente e una gestione nativa dello storage di oggetti. Inoltre, con lo storage Lenovo DM Series, i clienti sono in grado di aggiungere il tiering dei dati inattivi dai drive fisici al cloud, oppure di replicare i dati nel cloud. Questo consente di adottare strategie multi-cloud sostenibili per lo storage, riducendo i costi complessivi del data management».

Jolera, un service provider multinazionale, ha recentemente collaborato con Lenovo alla costruzione della propria infrastruttura IT di back-end. Il provider ha scelto i sistemi Lenovo DM Series e DE Series per costruire la propria offerta, in combinazione con i server Lenovo ThinkSystem SR630 connessi agli array di storage. Un risultato ottenuto è stato accrescere il rapporto di deduplicazione della loro soluzione di storage da 3:1 a 4:1 semplicemente utilizzando i tool già presenti in ThinkSystem.

Per aiutare a ridurre i costi associati al data management, Lenovo offre una soluzione potenziata del software Lenovo ThinkSystem Intelligent Monitoring 2.0, una piattaforma di gestione basata su cloud che utilizza l’IA per semplificare e automatizzare la cura e l’ottimizzazione degli ambienti di storage Lenovo ThinkSystem. Gli utenti possono monitorare e gestire la capacità e le prestazioni dello storage da molteplici posizioni attraverso una singola interfaccia basata su cloud, prevedere potenziali problemi prima che si verifichino e ricevere linee guida sulla loro risoluzione.

Nell’ottica di accelerare ulteriormente le prestazioni delle applicazioni dei clienti, Lenovo annuncia anche il nuovo Lenovo DB720S Fibre Channel Switch, che fornisce networking di storage a 32Gbps e 64Gbps con una maggiore velocità e una latenza inferiore del 50%3 rispetto alle generazioni precedenti. DB720S fornisce un’infrastruttura SAN autonoma con funzioni di auto-apprendimento, auto-ottimizzazione e auto-riparazione portando a minori tempi di fermo macchina e a una gestione semplificata delle reti di storage.

«Con il passaggio dell’IA dal mondo della ricerca scientifica a quello delle applicazioni pratiche di analisi e automatizzazione delle imprese, Lenovo si sta concentrando su partnership che portino valore alle aziende di ogni dimensione» ha sottolineato Noam Rosen, Director, HPC Sales, EMEA di Lenovo Data Center Group. Sono recenti le collaborazioni con NetApp e Nvidia per l’offerta di un’architettura di riferimento per un training system sull’IA. Questa architettura combina i server ThinkSystem SR670 con le GPU Nvidia e lo storage ThinkSystem DM5000F All-Flash per aiutare a ottimizzare le piattaforme di IA senza procedere per tentativi.

Il portfolio di data management di Lenovo, comprese le soluzioni di storage DM Series, è disponibile attraverso i Lenovo TruScale Infrastructure Services. Inoltre, Lenovo e SAP hanno recentemente annunciato un nuovo servizio di OPEX di cloud privato, SAP HANA Enterprise Cloud, Customer Edition anch’esso disponibile tramite Lenovo TruScale.