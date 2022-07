Lenovo ha presentato un nuovo desktop ThinkCentre neo 50a 24 all-in-one (AIO) con innovative funzionalità abilitate dall’IA per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) più innovative.

Lenovo amplia la nuovissima gamma di desktop ThinkCentre neo, annunciata all’inizio di quest’anno e progettata per offrire alle aziende soluzioni di desktop computing ad alte prestazioni pensate per il futuro e che offrono esperienze di lavoro immersive. Dotato dei più recenti processori Intel Core serie H di 12ma generazione2 con scheda grafica discreta Intel® Arc™ A370M e Windows 11, il nuovo desktop AIO incorpora tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, tra cui il rilevamento della presenza umana, l’attenuazione della luminosità dello schermo adattiva, la cancellazione del rumore e AI Meeting Manager.

ThinkCentre neo 50a 24 offre un display vivido Full-HD da 23,8 pollici certificato TÜV Rheinland Low Blue Light con ampio angolo di visione, disponibile con opzione touch, caratterizzato da un design elegante e minimalista per un look contemporaneo nella colorazione terrazzo e materiali di finitura.

La conformità ThinkShield con la sicurezza basata su firmware Trusted Platform Module (fTPM), la protezione a livello di BIOS e la solidità delle porte aumentano la protezione complessiva del dispositivo, mentre Lenovo rafforza l’impegno nella sostenibilità attraverso l’utilizzo di Ocean Bound Plastic (OBP), ovvero plastica riciclata a rischio di finire negli oceani, per l’imballaggio e la creazione di un design eco-compatibile che utilizza materiale riciclato post-consumo e materie prime prive di vernici.

I livelli elevati di potenza di elaborazione e la grafica di livello professionale consentono di svolgere anche le attività più impegnative, con una capacità di memoria fino a 16 GB e ampie opzioni di archiviazione che garantiscono spazio in abbondanza per i dati locali. Il Wi-Fi 6 massimizza la larghezza di banda sulle reti congestionate per attività di collaborazione cloud senza interruzioni.

Il rilevamento della presenza dell’utente basato su IA consente il login zero-touch per una maggiore facilità d’uso e flessibilità multiutente, e può ridurre la luminosità del display in modo intelligente quando l’utente distoglie lo sguardo, riducendo il consumo energetico. Lo schermo adattivo rileva la luce ambientale, attenuando o illuminando il display secondo le necessità.

La collaborazione smart e immersiva è fondamentale per gli ambienti di lavoro moderni. Con l’obiettivo di offrire un AIO altamente produttivo e un sistema di videoconferenze più smart, neo 50a 24 include l’audio di Harman® e una webcam retrattile e dispone di AI Meeting Manager che offre Real time Translator, voice to text, sottotitoli, meeting notes editor e Amazon® Alexa® Voice Interaction3 per un’esperienza di collaborazione innovativa. Lenovo Smart Appearance valorizza i lineamenti del viso e sfoca lo sfondo per videoconferenze di livello professionale.

La sicurezza integrata è fondamentale per la protezione dell’azienda e degli utenti. ThinkCentre neo 50a 24 include fTPM 2.0 per crittografare i dati e aggiungere un ulteriore livello di protezione. La protezione a livello di BIOS impedisce l’accesso non autorizzato manualmente o tramite dispositivi USB, mentre il rilevamento della presenza umana riconosce gli utenti tramite algoritmi biometrici assistiti dall’intelligenza artificiale. La fotocamera a scomparsa si apre solo quando è necessario, evitando così violazioni indesiderate della privacy.

Oltre a essere stato progettato per migliorare l’esperienza dell’utente e ridurre l’impatto ambientale grazie all’uso responsabile dei materiali, neo 50a 24 è stato realizzato anche per contenere il consumo energetico. La certificazione ENERGY STAR® 8.0 garantisce la massima efficienza per un consumo energetico ridotto, in aggiunta il dispositivo soddisfa i rigorosi standard anche della certificazione EPEAT Silver™ durante tutto il ciclo di vita. Inoltre, i clienti possono scegliere Lenovo CO2 Offset Service, un servizio opzionale4 che aiuta le aziende a dare il proprio contributo per specifici progetti con un impatto positivo sull’ambiente.

“Le aziende hanno bisogno di PC più smart, collaborativi e sicuri per far fronte alle esigenze quotidiane dei nuovi luoghi di lavoro”, ha dichiarato Sanjeev Menon, vicepresident e general manager di Worldwide Desktop Business, Lenovo. “ThinkCentre neo 50a 24 aprirà la strada verso la fruizione di spazi più flessibili e fluidi, semplificando l’adozione di nuovi modi di lavorare, aumentando l’efficienza e creando opportunità per le aziende di tutto il mondo“.

ThinkCentre neo 50a 24 sarà disponibile in Italia da agosto 2022 a partire da799 euro + IVA.