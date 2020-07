LG presenta la nuova soluzione Led Signage LSAA

LG Electronics ha svelato “LG LED Signage” (modello LSAA), una soluzione di digital signage che offre un’installazione1 semplificata e la promessa di una migliore qualità delle immagini. Caratterizzata da un assemblaggio a blocchi, che rende più semplice la costruzione di grandi display, LG ha progettato LSAA intorno ad un unico master LED cabinet, che consente di fornire alimentazione e segnale all’intera soluzione e di risparmiare tempo e costi extra grazie all’assenza di cablaggi aggiuntivi.

Il modello offre una risoluzione Ultra HD 4K in formato 16:9, così come la capacità di inviare e ricevere segnali in modalità wireless. Permette inoltre agli installatori di collegare più display e ottenere la dimensione desiderata. L’installazione semplificata e la possibilità di espandere lo schermo, semplificano la configurazione in loco, in maniera veloce.

I supporti a parete e gli accessori a telaio puntano a soddisfare varie opzioni di installazione e le diverse esigenze dei clienti. LG LSAA è dotata di AI-powered Image Processor lo stesso processore di immagini basato sull’intelligenza artificiale dei TV LG di fascia alta per immagini nitide e realistiche, grazie alla tecnologia di visualizzazione auto-emissiva e alla distanza ridotta di 1,2 mm tra i pixel.

Lo spazio tra i pixel verrà ridotto ulteriormente, fino a meno di 1 mm, con un aggiornamento nella seconda metà dell’anno. Per garantire una migliore efficienza, questa soluzione prevede che i catodi dei LED siano comuni a più display e collegati ad un unico connettore, per ridurre i consumi energetici e fornire soltanto la tensione necessaria a ciascun subpixel.

«La serie LSAA di LG stabilisce un nuovo standard per le soluzioni LED signage per il mercato dei display commerciali» ha dichiarato Paik Ki-mun senior vice president e head of the Information Display business unit di LG Electronics Business Solutions Company.

«L’innovazione tecnologica di cui è dotata la serie LSAA permette a questa soluzione di offrire una qualità delle immagini superiore, una installazione semplificata e un valore aggiunto per i clienti insuperabile, tutte caratteristiche che hanno contribuito alla posizione di leader di LG nel settore dei LED signage». La nuova proposta LED signage di LG sarà disponibile in Europa e in Italia a partire dal mese di agosto.