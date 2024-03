Syneto: protezione e sincronizzazione dei dati tra le sedi aziendali

Sempre più imprese, anche in Italia, stanno rinnovando i propri sistemi IT scegliendo infrastrutture moderne e resilienti.

Mauro Vanoli, CEO di Nemesi Italia, system integrator specializzato nella gestione dell'infrastruttura di rete, spiega che le imprese fanno quesa scelta non solo per migliorare la sicurezza, ma anche per semplificare la gestione degli ambienti garantendo performance e flessibilità di alto livello. Inoltre, raggruppando le funzionalità di gestione sotto un unico vendor si ottengono risparmi economici a ogni livello della supply chain, dal fornitore agli utenti finali.

Nemesi ha aiutato diverse aziende a migliorare la propria infrastruttura, collegando le sedi remote agli ambienti centrali. Ne è un esempio il progetto realizzato per Bianchi, noto produttore di biciclette italiano: usando le soluzioni iperconvergenti di Syneto, Nemesi ha creato un'infrastruttura resiliente che replica i dati dalle sedi remote a quella centrale, e poi nuovamente nel data center della compagnia.

L'ipeconvergenza ha permesso di semplificare il processo di sincronizzazione in tre punti e gestire senza sforzi i dati caldi, il backup e la replica distribuita, garantendo il disaster recovery geografico.

"In qualsiasi momento dovesse venir meno la sede principale o se il cliente ha necessità diverse, possiamo in tempo certo e misurato ottimizzare l'infrastruttura" spiega Vanoli.

Le soluzioni di Syneto si rivelano utili anche nei casi di telelavoro, per gestire l'elaborazione dei dati periferica. Nemesi ha implementato infrastrutture anche per questo scopo, aiutando i propri clienti a semplificare la gestione della periferia garantendo elevati livelli di sicurezza e di performance.

I progetti realizzati da Nemesi Italia confermano l'enorme flessibilità delle soluzioni iperconvergenti e la loro capacità di garantire un recupero dell'operatività in tempi certi e brevi.