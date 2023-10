L'ITaaS modernizza le infrastrutture legacy e rende gli ambienti IT più flessibili

Le aziende di tutto il mondo hanno difficoltà a sfruttare il potenziale delle ultime tecnologie a causa della complessità delle infrastrutture legacy e dei sistemi non flessibili.

A dirlo è l'ultimo sondaggio condotto da Hitachi Vantara, società di Hitachi Ltd. dedicata alle infrastrutture, alla gestione e all'analisi dei dati: stando alle risposte dei responsabili IT intervistati, le imprese arrancano sul mercato a causa di problematiche legate alla sicurezza informatica, alla carenza di personale e alla mancanza di agilità nei sistemi.

Pixabay

Il problema si estende anche ai dati: il 55% delle aziende ha difficoltà a ricavare analisi dei significative dalle proprie informazioni e ricavarne un vantaggio competitivo per il business.

I responsabili IT hanno sottolineato la necessità di investire sull'implementazione delle giuste tecnologie in modo più rapido per risolvere le difficoltà delle infrastrutture legacy che hanno pesanti conseguenze sul business.

Il 56% delle aziende ha affermato di aver registrato un impatto negativo sul fatturato a causa dei downtime, e il 50% di esse è costretta ad affrontare un TCO (Total Cost of Ownership) elevato e un debito tecnico importante anche per le applicazioni di natura critica; inoltre, il 45% delle realtà intervistate ha difficoltà a gestire ambienti cloud complessi.

"La complessità sta ostacolando l'innovazione ed è quindi necessario disporre di specialisti fidati in grado di garantire un accesso immediato e semplice ai dati e alle applicazioni" ha affermato Gary Lyng, vice presidente, product and solutions di Hitachi Vantara.

Pixabay

Per rendere le aziende più agili e competitive, i professionisti dell'IT stanno spingendo sull'IT as a Service (ITaaS), contribuendo ad ampliarne l'adozione.

I responsabili del settore si avvalgono dell'ITaaS per spostare il modello di finanziamento dell'IT verso costi operativi più semplici da prevedere e gestire, con una conseguente riduzione media del TCO del 20%.

L'adozione dell'ITaaS crescerà negli anni: se oggi è il 56% delle aziende a usare questo approccio per l'infrastruttura primaria, gli esperti prevedono che il valore arriverà all'86% entro i prossimi tre anni.

Vista l'importanza che ha assunto l'IT negli ultimi anni è fondamentale scegliere il fornitore giusto per l'ITaaS. I decision maker valutano sì il prezzo delle soluzioni, ma soprattutto la competenze dei partner nel supportare strategie innovative e nell'integrare in maniera fluida i servizi core del business.