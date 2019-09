Livia Group acquisisce Fujitsu Technology Solutions, ciao Italia

Con una mossa non a sorpresa, Livia Group si compra il 100% di Fujitsu Technology Solutions, che così diventa tedesca, cambiando nome in Finix

Livia Corporate Development SE ha acquisito il 100% delle azioni di Fujitsu Technology Solutions S.p.A., meglio conosciuta come FTS Italy, che a questo punto saluta l’Italia per accasarsi sotto il cappello del gruppo tedesco.

L’operazione fa seguito a un periodo di incertezza sul futuro dell’azienda dopo che, nei mesi scorsi, Fujitsu aveva annunciato l’intenzione di cambiare il proprio modello operativo in Italia.

La transazione prevede che la società adotti un nuovo brand e diventi il partner esclusivo per la distribuzione dei prodotti Fujitsu Client Computing Devices, Server and Storage sul mercato italiano, così come partner per l’assistenza in garanzia e i servizi correlati, con il nome di Finix Technology Solutions S.p.A.

L’acquisizione rappresenta la quarta operazione finalizzata da parte di Livia in Italia nell’arco di un anno e il secondo progetto di investimento nel settore IT nazionale, dopo aver rilevato Westpole S.p.A. da Hitachi nel dicembre 2018.

«Siamo soddisfatti di aver portato a termine un accordo che permette a entrambe le parti di ottenere reciproci vantaggi, oltre a incrementare il portfolio italiano di Livia con l’ingresso di una nuova società IT» ha dichiarato Peter Löw, fondatore e proprietario del gruppo.

Aggiungendo: «Oltre alle potenziali sinergie con Westpole, la collaborazione con Fujitsu darà vita a una piattaforma capace di supportare lo sviluppo strategico e la crescita a lungo termine della società. Nel complesso, questa operazione mostra la nostra logica di investimento che prevede la collaborazione con realtà Corporate per fornire soluzioni per gli asset non-core».

In seguito a ciò, entra a far parte di Finix Technology Solutions S.p.A., Pierfilippo Roggero, già Vice President Fujitsu di Western Europe Operation e CEO di FTS Italy dal 2000 al 2011: “Sono felice di fare parte di questa sfida per trasformare Finix in un player di riferimento della trasformazione digitale».

Ha poi spiegato: «Facendo leva sul portfolio di prodotti Fujitsu e anche su ulteriori tecnologie innovative e sui servizi ad esse correlati, rafforzeremo la collaborazione con i nostri partner del canale indiretto e ci concentreremo sulla proposta di tecnologie e servizi sia per le PMI che per le grandi aziende”.

Dave Hazard, Head of Fujitsu PAN-EMEIA Channel, ha commentato: “L’80% del business prodotti di Fujitsu in Emea passa attraverso il nostro canale. La prima posizione nel Vendor Benchmark di Canalys dimostra la capacità di Fujitsu di supportare il successo dei partner e di sviluppare soluzioni ad alto valore».