Mediaset sceglie Logitech per modernizzare gli spazi aziendali

Mediaset ha scelto di affidarsi alle soluzioni Logitech per modernizzare i propri ambienti di lavoro e renderli più confortevoli per i propri dipendenti, sia in ufficio che in modalità di lavoro ibrido.

Logitech

La trasformazione degli spazi è cominciata nel 2020 con la progettazione di un nuovo modello di smartworking: inizialmente l'emittente disponeva già di sale dedicato alla videoconferenza per la comunicazione tra le sedi di Milano e Roma, ma utilizzavano prodotti diversi che causavano problemi di compatibilità.

L'obiettivo di Mediaset è stato quello di stimolare l'innovazione tramite la collaborazione e facilitare la socialità nel lavoro ibrido. Partendo dalla piattaforma Microsoft, l'emittente ha implementato un sistema MTR (Microsoft Teams Room) scegliendo le soluzioni Logitech, ritenute quelle più compatibili.

Inizialmente è stato usato Rally Kit per i benefici della regia automatica; in seguito è stato introdotto Rally Bar per gestire sale meeting più grandi, integrando Android per eliminare il NUC e implementare doppia regia con doppia telecamera.

Mediaset ha usato il dispositivo TAP per semplificare la gestione delle riunioni. Tap Scheduler e Logitech Sync sono stati inseriti in un secondo momento per semplificare la prenotazione delle sale riunioni e la gestione da remoto dei sistemi.

Per aumentare l'inclusività, Mediaset ha introdotto la content camera Scribe per includere nei meeting a distanza appunti e note riportate su una qualsiasi lavagna analogica. Infine, è stata usata la docking station Logi Dock per creare spazi di lavoro flessibili e gestire videoconferenze estemporanee.

Logitech

"Le soluzioni di Logitech hanno supportato il nostro obiettivo di gestire in modo ottimale il lavoro ibrido. Grazie a queste innovazioni abbiamo creato un ambiente di lavoro moderno e confortevole, che ha migliorato la collaborazione tra le persone, ovunque esse siano" ha spiegato Luca Poloni, CTO di Mediaset. "L'adozione delle soluzioni Logitech ha infatti aumentato l'autonomia degli utenti, offrendo diverse opzioni di videoconferenza per soddisfare le diverse esigenze. Tale flessibilità ha inoltre consentito un’importante riduzione dei costi per la riconfigurazione degli spazi".

Al momento le sedi di Roma e Milano contano complessivamente più di 70 sale riunioni potenziate dai sistemi Logitech, con un'ulteriore implementazione prevista nei prossimi mesi.