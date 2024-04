Microsoft alza i prezzi di Dynamics 365 di più del 10%

Microsoft ha annunciato un importante aumento dei prezzi per Dynamics 365, il portfolio di servizi e applicazioni dedicato alle aziende.

Si tratta del primo aumento in cinque anni, periodo nel quale, spiega la compagnia, la suite di servizi si è evoluta profondamente per offrire applicazioni intelligenti e connesse a tutte le linee di business.

"Sebbene negli ultimi cinque anni siano cambiate molte cose nel mondo, la nostra visione è rimasta fedele: garantire che l'esperienza Dynamics 365 aiuti le organizzazioni ad adattarsi al cambiamento e a trasformare in modo proattivo il loro business" ha affermato Bryan Goode, corporate vice president, business applications and platform.

Prodotto Prezzo attuale Prezzo dal 1° ottobre 2024 Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise $95 $105 Microsoft Dynamics 365 Sales Device $145 $160 Microsoft Dynamics 365 Sales Premium $135 $150 Microsoft Microsoft Relationship Sales3 $162 $177 Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise $95 $105 Microsoft Dynamics 365 Customer Service Device $145 $160 Microsoft Dynamics 365 Field Service $95 $105 Microsoft Dynamics 365 Field Service Device $145 $160 Microsoft Dynamics 365 Finance $180 $210 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management $180 $210 Microsoft Dynamics 365 Commerce $180 $210 Microsoft Dynamics 365 Human Resources $120 $135 Microsoft Dynamics 365 Project Operations $120 $135 Microsoft Dynamics 365 Operations – Device $75 $85

Confrontando i prezzi attuali con quelli futuri, si parla di aumenti che oscillano dal 9% a più del 16%. Microsoft non ha spiegato il razionale dietro i singoli incrementi.

La compagnia ha inoltre affermato che, per rispettare le normative locali, i prezzi di listino per il mercato statunitense aumenteranno di un ulteriore 10%, e a seguire ci sarà un aumento più contenuto a partire dal 1° ottobre 2025.

Come evidenziato da The Register, stando al release planner di Microsoft ci sarebbero nuove feature in arrivo nei prossimi mesi per i diversi moduli di Dynamics 365, tra le quali l'integrazione di Copilot in Teams per la generazione di riassunti di riunioni per creare task CRM.

"Guardando al futuro, il nostro impegno nei confronti dei clienti è quello di continuare a offrire il massimo valore e il più alto ritorno sugli investimenti nelle applicazioni aziendali, contribuendo ad alimentare la trasformazione digitale" ha aggiunto Goode, giustificando in gran parte l'aumento dei prezzi con l'introduzione di funzionalità di IA avanzate.