Microsoft festeggia i 50 anni con degli sfondi da collezione stupendi

Mezzo secolo di storia informatica si trasforma oggi in arte digitale per i nostri desktop. Microsoft celebra il suo cinquantesimo anniversario con una collezione di sfondi che catturano l'essenza di cinque decenni di innovazione tecnologica. Otto wallpaper esclusivi, disponibili sia in versione chiara che scura, ripercorrono visivamente i momenti più iconici dell'azienda di Redmond, dall'era di DOS fino alle moderne interfacce di Windows, in un delicato equilibrio tra nostalgia e contemporaneità. Creati da un team di tre designer interni all'azienda, questi sfondi rappresentano non solo un omaggio al passato, ma una celebrazione dell'identità visiva che ha accompagnato generazioni di utenti.

Chris Palazzo, direttore creativo di Microsoft, ha ricreato l'emozione della schermata di avvio di Windows 95 con un wallpaper che reinterpreta il celebre logo in chiave retro. "Ho iniziato con DOS", racconta Palazzo. "Ogni volta che usciva una nuova versione di Windows, restavo sbalordito". Il suo design cattura quel senso di meraviglia che accompagnava l'evoluzione dell'interfaccia grafica nei primi anni dell'informatica personale.

La designer You Zhang ha invece scelto di rendere omaggio a Microsoft Mahjong, il popolare gioco rilasciato nel 2012, con uno sfondo che ne riprende gli elementi visivi caratteristici. "Riscoprire la nostalgia ha un valore reale", spiega Zhang. "Fondere stili retrò con elementi moderni permette di creare design memorabili che attraggono diverse generazioni".

Particolarmente evocativo è il wallpaper dedicato a Solitario, creato dall'art director Yulia Makhmudova, che immortala l'indimenticabile cascata di carte che premiava ogni vittoria. Un momento che rappresenta forse uno dei ricordi più condivisi tra gli utenti Windows di ogni epoca, quando il semplice gioco preinstallato diventava una piccola soddisfazione quotidiana.

La stessa Makhmudova ha anche ricreato il tema floreale di Windows XP, riprendendo i celebri tulipani che caratterizzavano uno dei sistemi operativi più apprezzati nella storia di Microsoft. "Attraverso la lente della nostalgia e dopo decine di esperimenti", racconta l'art director, "ho avuto l'opportunità di giocare con colori, materiali e nuove tecniche, collaborando con designer di straordinario talento".

Tutti gli sfondi commemorativi possono essere scaricati direttamente dal blog ufficiale di Microsoft in un comodo pacchetto compresso.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma di celebrazioni per l'anniversario, che include anche contenuti esclusivi per gli utenti Xbox, tra cui uno sfondo dinamico speciale per la dashboard della console. Un modo per connettere le diverse generazioni di utenti che hanno vissuto l'evoluzione dell'ecosistema Microsoft, dai primi personal computer fino ai moderni dispositivi per l'intrattenimento digitale.

Questi elementi visivi, al di là del loro valore estetico, testimoniano come l'interfaccia utente abbia rappresentato un aspetto fondamentale dell'identità di Microsoft, contribuendo a definire non solo l'esperienza d'uso dei suoi prodotti, ma anche l'immaginario collettivo legato all'informatica personale degli ultimi decenni.