MongoDB amplia la partnership con Microsoft introducendo tre nuove funzionalità

MongoDB ha annunciato un ampliamento della partnership con Microsoft introducendo nuove funzionalità pensate per aiutare i clienti comuni nel loro percorso di innovazione.

La prima novità riguarda la disponibilità di MongoDB Atlas su Azure OpenAI Service: i clienti possono scegliere Atlas come archivio vettoriale su Azure ai Foundry, combinando le capacità vettoriali con i servizi di IA generativa di Microsoft.

In questo modo i clienti possono sviluppare applicazioni RAG combinando i dati proprietario con le capacità degli LLM avanzati, accedendo direttamente alle informazioni archiviate su Atlas. Questo consente lo sviluppo di chatbot, copiloti, applicazioni interne e portali customer-faced.

Con la funzione "Chat Playground" di Azure AI Foundry, inoltre, gli sviluppatori possono testare facilmente l'integrazione tra i dati aziendali e l'LLM selezionato prima della produzione.

La compagnia ha annunciato anche la nuova integrazione di Microsoft Fabric Mirroring con MongoDB Atlas che permette alle imprese di ottenere insight attuabili dai dati grazie all'analisi potenziata dall'IA. La novità consente di sincronizzare in tempo quasi reale i dati tra MongoDB Atlas e OneLake, generando analisi, previsioni basate sull'IA e report di business intelligence.

Infine, MongoDB Enterprise Advanced è ora disponibile su Azure Marketplace per applicazioni Kubernetes abilitate con Azure Arc. I clienti possono distribuire e gestire in maniera autonoma le istanze del database MongoDB nell'ambiente di loro scelta, sia on-premise, che ibrido, che multi-cloud.

MongoDB Enterprise Advanced include MongoDB Enterprise Kubernetes Operator, solyuzione che migliora la disponibilità, la resilienza e la scalabilità dei carichi di lavoro critici, distribuendo set di repliche MongoDB, cluster MongoDB con sharding e lo strumento Ops Manager su più cluster Kubernetes. Con Azure Arc è possibile ora gestire centralmente i cluster Kubernetes, ovunque si trovino: su Azure, on-premises o in altri cloud.

"Sentiamo spesso dai clienti e partner di MongoDB che stanno cercando il modo migliore per sviluppare applicazioni di AI utilizzando i modelli e gli strumenti più recenti. Inoltre, per rispondere alle diverse esigenze aziendali, vogliono poter utilizzare più strumenti per analisi dati e insight aziendali" ha dichiarato Alan Chhabra, Executive Vice President of Partners di MongoDB. "Ora, con l'integrazione di MongoDB Atlas in Azure AI Foundry, i clienti possono potenziare applicazioni di GenAI utilizzando i propri dati archiviati in MongoDB. Grazie a Open Mirroring in Microsoft Fabric, possono anche sincronizzare i dati senza interruzioni tra MongoDB Atlas e OneLake per analisi efficiente. Abbinando il meglio di Microsoft con il meglio di MongoDB, aiuteremo gli sviluppatori a spingere le loro applicazioni oltre ogni limite".