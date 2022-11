Microsoft ha annunciato importanti novità per Syntex, una suite di prodotti per l’elaborazione intelligente dei documenti end-to-end all’interno delle organizzazioni.

Il servizio legge, elabora e indicizza il contenuto dei documenti per organizzarli e classificarli sfruttando l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico. Syntex automatizza tutti i processi aziendali basandosi sul contenuto dei documenti condivisi, così che diventino parte della conoscenza dell’organizzazione.

Il contenuto dei documenti diventa disponibile per ogni applicazione di Microsoft 365: Syntex permette di effettuare delle ricerche sui contenuti, renendoli subito disponibili.

La suite offre anche tool di backup, archiviazione, analisi e gestione dei documenti e del loro contenuto. Gli utenti possono inoltre aggiungere annotazioni e revisioni ai file e decidere se renderle visibili per tutta la rete aziendale.

Microsoft Syntex

Syntex permette di creare una sandbox in cui eseguire e verificare i diversi scenari dei flussi aziendali, come la gestione di un contratto o dei pagamenti. “Il content processor di Syntex permette di costruire regole per innescare l’azione successiva, che sia una transazione, un avviso, un intero workflow o semplicemente catalogare il contenuto nelle cartelle corrette” ha spiegato Chris Mc Nulty, direttore di Microsoft Syntex.

La gestione dei documenti aziendali è uno dei punti più “caldi” per le organizzazioni. Spesso si perde fin troppo tempo nel ricercare e catalogare i documenti relativi a un progetto o a un flusso; tempo che potrebbe essere risparmiato e usato per investire sui processi aziendali.

Gli utenti Syntex possono definire dei modelli personalizzati per l’estrazione di informazione dai documenti oppure sfruttare quelli predefiniti. Di questi ultimi, attualmente ce ne sono due disponibili: fatture e ricevute. Il primo estrae le informazioni dalle fatture di vendita, come il nome del cliente, la data di scadenza e l’importo dovuto; il secondo modello invece estrae le informazioni dalle ricevute di vendita, come il nome del commerciante, il suo numero di telefono, le imposte e il totale delle transazioni.

Syntex è disponibile da metà novembre e nel corso del 2023 verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti.