Nasce ‘DeFi for the People’, la prima alleanza finance nel mondo blockchain

Celo è un ecosistema open-source che permette a chiunque abbia uno smartphone di risparmiare, ricevere e inviare denaro in modo rapido. Di recente, il gruppo ha lanciato ‘DeFi for the People’, un’alleanza fra diverse realtà della finanza decentralizzata per diffondere e educare al nuovo modello basato su blockchain.

Si tratta di un progetto di finanza decentralizzata (DeFi) con lo scopo di rendere accessibile il modello decentralizzato a 6 miliardi di potenziali utenti di smartphone in tutto il mondo.

DeFi for People vede fra i suoi fondatori Aave, Curve, Sushi, PoolTogether, 0x, UMA, Valora, Ubeswap e Moola Market, grandi player internazionali nel campo delle criptovalute. I partner che supporteranno l’educazione e l’infrastruttura inoltre includono Chainlink, RabbitHole, The Graph e Wrapped.com.

Il programma offrirà più di 100 milioni di dollari in iniziative educative, sovvenzioni e incentivi. La metà dei costi sarà coperta dalla Celo Foundation, che ha nella sua missione la diffusione della tecnologia blockchain per la prosperità e l’inclusione finanziaria. L’altra metà per partecipare alle attività educative sarà coperta dai partner dell’iniziativa.

Per lo sviluppo dell’universo DeFi attraverso l’ecosistema blockchain di Celo, sono già disponibili le integrazioni con alcuni fra i più interessanti player del settore: PoolTogether, Sushi, Moola Market, Ubeswap e Valora. A partire da oggi, i premi della lotteria con blockchain di PoolTogether sono disponibili su Celo, mentre altri progetti di DeFi saranno lanciati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Previsto per questo autunno è il lancio di Optics, un protocollo di interoperabilità grazie al quale gli utenti saranno in grado di spostare facilmente gli asset tra Ethereum e Celo. «La finanza decentralizzata ha avuto una crescita esplosiva negli ultimi anni, ma ancora non è possibile parlare di adozione diffusa. Dei circa 5 milioni di persone in tutto il mondo che attualmente utilizzano applicazioni di finanza decentralizzata, meno del 10% vive fuori dei paesi sviluppati» spiegano i fautori.

«DeFi for the People mira a cambiare questo status quo, creando progetti di collaborazione fra i vari player del settore. Tutto ciò punta di creare prodotti che rendono la DeFi più accessibile e intuitiva, soprattutto per quelli che potrebbero trarre più beneficio dal suo utilizzo».

«DeFi for the People mira a rendere DeFi accessibile a tutti, alimentando i casi di utilizzo del mondo reale e concentrandosi sull’adozione mobile-first» ha detto Rene Reinsberg, co-fondatore di Celo. «Siamo entusiasti di collaborare con i più grandi progetti di DeFi per portare più di 1 miliardo di nuovi utenti nell’ecosistema DeFi nei prossimi cinque anni».

Inoltre, DeFi for the People lancerà un hackathon in ottobre con l’obiettivo di portare più progetti della finanza decentralizzatai su Celo. Gli sviluppatori da tutto il mondo sono invitati a costruire le loro idee su Celo, con 1 milione di dollari in premi e finanziamenti disponibili per le squadre per avviare i loro progetti.