Nella mente del CEO. L'AI svela segnali di depressione utili agli investitori

L'intelligenza artificiale (AI) compie un nuovo passo avanti nel campo della salute mentale, consentendo di identificare segni di depressione nei CEO semplicemente analizzando le loro voci durante le chiamate sugli utili aziendali.

Uno studio recentemente pubblicato sul Journal of Accounting Research rivela come i modelli di apprendimento automatico siano stati addestrati per riconoscere caratteristiche vocali che potrebbero indicare problemi di salute mentale.

Ricercatori della Kelley School of Business dell'Indiana University e dell'Università del Kentucky hanno analizzato oltre 14.500 registrazioni di chiamate sugli utili di aziende dell'indice S&P 500, coprendo un periodo dal 2010 al 2021. Attraverso un'analisi approfondita delle caratteristiche vocali, sono riusciti a individuare segni di depressione in oltre 9.500 CEO.

La depressione, secondo lo studio, è spesso legata a rischi aziendali maggiori, come contenziosi legali e volatilità dei rendimenti azionari. Inoltre, è emerso un legame limitato tra la depressione e pacchetti di compensazione più elevati, forse un tentativo del consiglio di amministrazione di sostenere dirigenti in difficoltà.

"Vogliamo mettere in evidenza quanto sia diffusa la depressione nei ruoli di leadership," ha dichiarato Nargess Golshan, docente di contabilità e coautrice dello studio. "La salute mentale dei dirigenti non è solo cruciale per loro, ma ha implicazioni profonde per l'organizzazione, i dipendenti e persino l'economia."

Storicamente, l'analisi vocale è stata utilizzata per diagnosticare malattie croniche come l'Alzheimer e il Parkinson. Lo studio ha applicato un approccio simile per misurare la depressione, ma con un'innovazione significativa: i modelli di AI sono stati addestrati a rilevare dettagli vocali impercettibili all'orecchio umano.

Questi modelli avanzati utilizzano "embeddings numerici" estratti dalle registrazioni vocali, concentrandosi su dati come toni, pause e variazioni nella cadenza. Le chiamate sugli utili, in cui i CEO parlano per lunghi periodi senza interruzioni visive, sono state una fonte ideale di dati.

Lo studio suggerisce che i CEO depressi potrebbero interpretare il feedback negativo in modo più intenso, contribuendo a una spirale di autovalutazione negativa. Al contempo, questa correlazione tra depressione e rischi aziendali apre nuove aree di ricerca su fattori come la performance aziendale e la rotazione dei dirigenti.

Golshan sottolinea che uno degli obiettivi principali dello studio è ridurre lo stigma legato alla salute mentale. "Speriamo che questo studio apra un dialogo e sensibilizzi sull'importanza di sostenere i leader aziendali," ha detto.

Nonostante l'importanza crescente della salute mentale, lo stigma persiste, soprattutto nelle posizioni di leadership. Un'indagine di BusinessSolver del 2024 ha rivelato che l'80% dei CEO e il 67% dei dipendenti considerano la malattia mentale un segno di debolezza.

Questa resistenza a discutere apertamente della salute mentale può avere conseguenze materiali. Blake Mycoskie, fondatore di Toms, ha venduto il 50% della sua azienda nel 2014, citando depressione e solitudine come fattori principali.

L'AI potrebbe offrire non solo uno strumento diagnostico prezioso, ma anche un modo per promuovere un cambiamento culturale che renda i vertici aziendali più consapevoli e supportati.