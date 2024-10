Netalia e Alias siglano un accordo per supportare il cloud nazionale

Netalia, cloud service provider italiano, e Alias, distributore di soluzioni di sicurezza, storage VoIP, networking e infrastruttura, hanno siglato un accordo per ampliare l'offerta di servizi cloud ai rivenditori.

Grazie a questa nuova partnership, i reseller di Alias potranno accedere all'offerta cloud di Netalia completa di servizi per PMI, Pubblica Amministrazione e grandi imprese.

"L’accordo siglato oggi con Netalia ci consente di indirizzare verso i partner di canale un’offerta cloud completa che permetta loro di integrare nella proposta nuovi elementi ad alto valore, in grado di aumentare la fidelizzazione dei propri clienti, garantendo il pieno rispetto delle incombenze normative" ha dichiarato Stefano Cucit, Responsabile Business Development di Alias. "Abbiamo trovato in Netalia una squadra accomunata dalla passione per l’innovazione made in Italy e l’orientamento a un supporto costante e integrato, mirato ad attivare sinergie tra tutti i soggetti in gioco. Sono gli stessi principi che da sempre contraddistinguono anche la cultura Alias. Insieme, potremo accompagnare sempre meglio i reseller nel servizio al cliente, aiutandoli ad agire da protagonisti nella trasformazione digitale delle imprese italiane e mettendo loro a disposizione una valida piattaforma di aggregazione di capacità e servizi".

La collaborazione vuole completare la proposta di Alias verso i suoi reseller con una gamma di soluzioni capace di rispondere alla complessità dei sistemi informativi delle aziende e le richieste di compliance.

"Siamo nati dalla convinzione che il cloud costituisca un elemento di accelerazione dei processi di innovazione e di trasformazione digitale di ogni organizzazione, pubblica e privata" ha aggiunto Federico Descalzo, Direttore Commerciale di Netalia. "È per noi molto importante mettere a disposizione i servizi e le nostre competenze a tutto l’ecosistema di canale, che ogni giorno si misura con nuove sfide di mercato, attraverso un distributore qualificato come Alias".