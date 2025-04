NVIDIA batte Intel e Samsung, il silicio vola

Il panorama dell'industria dei semiconduttori ha subito un terremoto nel 2024, con NVIDIA che ha spodestato i giganti storici Samsung Electronics e Intel, conquistando per la prima volta la vetta della classifica mondiale. Con un fatturato complessivo del settore balzato a 655,9 miliardi di dollari, segnando un impressionante +21% rispetto ai 542,1 miliardi dell'anno precedente, il mercato dei chip ha visto un profondo riassetto degli equilibri di potere secondo i dati definitivi pubblicati da Gartner.

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha ridisegnato la geografia economica del settore. NVIDIA, con i suoi 76,7 miliardi di dollari di ricavi (+120,1% rispetto al 2023), ha cavalcato l'onda della domanda esplosiva di GPU per data center dedicati all'IA. Contemporaneamente, il mercato delle memorie ha registrato un'impennata del 73,4%, favorendo attori come Samsung Electronics e SK hynix, mentre Intel ha faticato a tenere il passo, mostrando una crescita quasi impercettibile dello 0,8%.

L'ascesa di NVIDIA è emblematica di come l'accelerazione dell'adozione dell'IA nei data center globali stia ridefinendo non solo le priorità tecnologiche ma anche il valore di mercato dei produttori di semiconduttori. Samsung Electronics, pur scendendo al secondo posto, ha comunque registrato una robusta crescita del 60,8%, raggiungendo i 65,7 miliardi di dollari grazie alla forte ripresa dei prezzi di DRAM e memorie flash.

La nuova gerarchia del silicio nell'era dell'IA

Il riposizionamento dei leader di mercato riflette un cambiamento più profondo nelle dinamiche dell'intero ecosistema tecnologico. "Lo spostamento di posizione nella classifica dei principali fornitori di semiconduttori è dovuto alla forte domanda per l'infrastruttura IA e all'aumento del 73,4% nei ricavi del segmento memorie", ha spiegato Gaurav Gupta, VP Analyst di Gartner, sottolineando come NVIDIA abbia conquistato il primo posto grazie alla domanda eccezionale delle sue GPU discrete, diventate la scelta preferenziale per i carichi di lavoro IA nei data center.

SK hynix ha compiuto un balzo impressionante dalla sesta alla quarta posizione, con ricavi in crescita del 91,5% fino a 44,2 miliardi di dollari. Anche Micron Technology ha registrato una performance notevole, salendo dal dodicesimo al settimo posto con un incremento del 71% dei ricavi.

Il caso Intel merita un'analisi particolare. Il gigante americano, che solo un anno fa deteneva la leadership del mercato, è scivolato al terzo posto con ricavi sostanzialmente stagnanti a 49,8 miliardi di dollari. "Intel ha visto crescere i propri ricavi solo dello 0,8% nel 2024, mentre le minacce competitive hanno guadagnato slancio in tutte le sue principali linee di prodotto e l'azienda non è riuscita a sfruttare il robusto aumento della domanda di processori per IA", ha commentato Gupta, evidenziando le difficoltà strategiche dell'ex leader di mercato.

Nella seconda metà della top ten, Qualcomm mantiene una solida quinta posizione con 33 miliardi di dollari (+12,8%), seguita da Broadcom in sesta con 27,8 miliardi (+8,5%). AMD conferma la sua crescente influenza con 24,1 miliardi di ricavi (+8,2%), mentre Apple e MediaTek completano la classifica rispettivamente al nono e decimo posto, con quest'ultima che guadagna tre posizioni rispetto al 2023.

Il resto del mercato, che rappresenta il 41,2% del totale con 270,5 miliardi di dollari, ha mostrato una crescita molto contenuta (+0,6%), segnalando una crescente concentrazione del potere economico nelle mani dei maggiori produttori. Questa polarizzazione riflette l'intensificarsi della complessità tecnologica e degli investimenti necessari per competere efficacemente nel settore, specialmente nei segmenti ad alta crescita come l'IA e le memorie avanzate.

L'analisi dei dati Gartner evidenzia come l'industria dei semiconduttori stia attraversando una trasformazione strutturale guidata dall'intelligenza artificiale. Le aziende in grado di posizionarsi strategicamente in questo nuovo paradigma tecnologico stanno raccogliendo benefici sproporzionati, mentre quelle ancorate a modelli di business tradizionali faticano a mantenere rilevanza e quote di mercato in un panorama in rapida evoluzione.