Nvidia lavora a una GPU da 1.000 watt

Dopo le H100, Nvidia starebbe lavorando a delle nuove GPU ancora più potenti e soprattutto con una potenza termica di gran lunga superiore: stando a quanto affermato da Jeffrey W. Clarke, COO & vice presidente di Dell Technologies, durante la conferenza sui risultati finanziari dell'azienda, Nvidia ha in programma di presentare una GPU da 1.000 watt.

Clarke ha parlato sia della B100 di prossima uscita che di una certa B200 di cui l'azienda si dice molto entusiasta di provare. Con una potenza del 40% in più rispetto alla generazione precedente, la B200 dovrebbe fare il suo debutto nel 2025, almeno stando alle parole del COO di Dell Technologies.

Clarke ritiene che non servirà il raffreddamento liquido diretto per gestire la potenza della GPU e che il nuovo gioiellino di Nvidia sarà "l'opportunità di dimostrare la nostra abilità ingegneristica, quanto veloce possiamo muoverci e il lavoro che abbiamo svolto come leader del settore per far funzionare il raffreddamento liquido su scala".

Nvidia non ha mai parlato della B200 e, secondo molti, Clarke si starebbe in realtà riferendo al chip GB200 in arrivo il prossimo anno, pensato per i carichi di lavoro di IA in cloud.

Contattata dalla redazione di The Register, Nvidia non ha rilasciato commenti in merito alle affermazioni di Clarke, ma è probabile che la GTC Conference del 18 marzo chiarirà molti dubbi a riguardo.

Nel frattempo le aspettative per l'H200 rimangono altissime: la GPU, descritta da Nvidia come "la più potente al mondo", supporterà i carichi di lavoro di IA generativa e HPC più impegnativi. La GPU è la prima con memoria HBM3e, la quale promette velocità superiori a 9,2 Gb/s e una larghezza di banda di oltre 1,2 TB/s.