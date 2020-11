Operazione Risorgimento Digitale: al via la Master Class di Ericsson

Nell’ambito di Operazione Risorgimento Digitale di TIM, Ericsson terrà la Master Class “IoT e scenario 5G”, dove gli esperti del gruppo forniranno a professionisti e imprenditori le conoscenze necessarie per un uso efficace degli strumenti e delle leve per accelerare la trasformazione digitale del business. La Master Class di Ericsson si compone di 4 lezioni online da 1 ora, gratuite e aperte a tutti, fino a esaurimento posti.

Operazione Risorgimento Digitale è il programma di TIM che mira a eliminare il digital divide culturale nel paese, a cui hanno aderito oltre 30 partner del settore pubblico, privato e del no profit. Da questo mese di novembre, prende il via un nuovo ciclo di Master Class online gratuite che permetteranno di apprendere direttamente dagli esperti di settore come attuare con successo un percorso di trasformazione in chiave digital per la propria impresa o professione.

Nello specifico, la Master Class che vede protagonista gli esperti Ericsson si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sull’architettura e sulle principali applicazioni del 5G e dell’Internet delle Cose. Partendo dallo scenario di mercato, sarà presentato lo stato attuale e lo sviluppo del 5G nel mondo, con esempi significativi di operatori, servizi e terminali. Saranno quindi approfonditi casi d’uso di tipo consumer e industriale, con particolare attenzione ai nuovi modelli di business abilitati dal 5G e dall’IoT.

Questi i quattro temi che verranno trattati nella Master Class di Ericsson: “5G Overview”. il 13 novembre, per una panoramica sulla tecnologia 5G e sulle sue principali applicazioni. Si parlerà di sviluppo del 5G a livello internazionale e presentazione di casi d’uso consumer e industriali, con esempi di nuovi servizi introdotti dal 5G in alcuni settori di utilizzo come ad esempio intrattenimento, robotica, automotive, medicina, logistica, sicurezza, turismo e arte.

Poi il mercato del 5G, 20 novembre, con un approfondimento sulle reti 5G e la loro presenza nel mondo; dati attuali e studi prospettici sulla progressiva diffusione del 5G; focus sulla disponibilità di dispositivi abilitati al 5G e sul mondo dei servizi 5G. Il terzo tema si concentra su “5G per i consumer e le Smart City”, il 27 novembre, dove si parlerà delle nuove applicazioni del 5G in campi tradizionalmente non esplorati dalla tecnologia radiomobile, in particolare connessi alle smart city, dove il 5G potrà contribuire all’attivazione di servizi innovativi, all’estensione della copertura a larga banda e alla conseguente riduzione del digital divide.

Infine, gli “Scenari di utilizzo del 5G nei settori industriali”, il 4 dicembre. Qui si parlerà dell’utilizzo del 5G nei principali settori industriali e il relativo potenziale di business. Nella sessione saranno presentati esempi di servizi e applicazioni in ambito manifatturiero, energetico e logistico, con un focus sulle caratteristiche del 5G come tecnologia abilitante. Il programma completo e il link per iscriversi è disponibile qui.