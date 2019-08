Parallels 15 sbarca su macOS con supporto ai videogame di Windows e software Cad

Arriva un importante aggiornamento per il software che permette di utilizzare le istanze di Windows su macOS, questa volta anche per app, giochi e software professionali

Parallels 15 è arrivato a metà agosto, quale nuova e importante versione del software di virtualizzazione di Windows per Mac. L’ultimo aggiornamento porta il supporto per macOS Catalina, l’imminente update del sistema operativo che arriverà più tardi questo autunno, inclusa la possibilità di godere di funzionalità interessanti, come la visualizzazione esterna Sidecar con iPad e la Apple Pencil.

Parallels 15 ora utilizza anche l’API Metal di Apple per migliorare la grafica e DirectX 11 per consentire la compatibilità con nuovi software quale CAD, giochi per PC e altro ancora.

Ora puoi eseguire applicazioni e giochi ad alta intensità grafica come Autodesk 3ds Max 2020, Lumion, ArcGIS Pro, Master Series, FIFA 19, Age of Empires, Fallout 4 e altro!

Il supporto Bluetooth LE è un’altra bella aggiunta, che porta la compatibilità con dispositivi come controller Xbox, periferiche Logitech e altri dispositivi che si basano sulla connessione wireless a basso consumo.

Le versioni Pro e Business di Parallels 15 includono l’opportunità di far girare vTPM e dischi fisici, un paio di opzioni che pare siano state dalle più richieste da parte degli utenti business.

Gli utenti potranno inoltre usare Accedi con Apple come opzione di accesso, per un’esperienza uniforme e comoda visto che non si dovranno più ricordare tanti nomi utente e password.

In definitiva, Parallels Desktop 15 per Mac mette assieme il meglio del mondo Windows e macOS, in un unico computer, per sempilficare l’interoperabilità tra sistemi e la produttività.

Ma non è tutto: ecco il blocco di una VM in una modalità di visualizzazione desiderata, come Coherence per il mix di app di Windows, con l’esperienza desktop macOS è sicuramente più semplice e priva di lag.

Parallels 15 è disponibile come aggiornamento o nuovo acquisto per le edizioni Home & Student, Pro e Business. Il prezzo parte da 49,99 euro come upgrade da qualsiasi edizione o 79,99 euro l’anno per un nuovo abbonamento mentre la licenza a vita è di 99,99 euro.