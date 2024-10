Presentate a Viscom quattro nuove stampanti Epson della linea SureColor

In occasione di Viscom, la fiera europea dedicata al mercato della comunicazione visiva, Epson ha presentato quattro nuove stampanti della linea SureColor, in mostra per la prima volta in Italia.

La V1000, S9100, F9500H e P20500 sono rivolte a mercati diversi, rispettivamente alla micro-personalizzazione di oggetti per il retail, alla comunicazione visiva di grande formato, al soft signage e tessile e alla fotografia. Le quattro stampanti, pensate per le aziende, sono altamente flessibili e hanno bassi costi di gestione.

Micro-produzione e micro-personalizzazione

La SureColor V1000 è pensata per la stampa su piccoli oggetti, anche con superfici curve, ed è ideale per laboratori e retail.

Questa stampante, perfetta per la creazione di articoli promozionali e personalizzati come grembiuli, magneti, tazze e fotografie, ma anche penne e palline da golf, può stampare direttamente su oggetti con spessore fino a 70 mm.

Ideale per negozi e laboratori di stampa, tipografie e-commerce e parchi a tema, è dotata di 6 colori (MCYK più bianco e vernice) per realizzare effetti usando texture opache o lucide.

Grazie alle sue dimensioni contenute (699mm x 699mm), la stampante può essere collocata in piccoli spazi e nella maggior parte dei desk dei negozi o sopra le scrivanie, ed è possibile gestirla dalla parte anteriore.

"In continuità con quanto proposto lo scorso anno continuiamo a fornire soluzioni per la micro personalizzazione, cioè produzioni di qualità in piccoli lotti che oggi il tessuto produttivo italiano apprezza particolarmente" ha affermato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia. "In quest’ambito, fa la sua prima uscita a Viscom la novità di quest’anno: SureColor V1000, una stampante che risponde perfettamente per dimensioni, costo, flessibilità e capacità produttiva alle esigenze di laboratori e imprese del retail che possono così arricchire la loro offerta con la personalizzazione di piccoli oggetti in lotti minimi".

Grandi formati per il signage, la produzione tessile e la fotografia

Passando ai formati più grandi, tra le novità di Epson troviamo la SureColor S9100, una stampante che offre un ampio gamut cromatico e testine sostituibili. La stampante integra la tecnologia PrecisionCore ed è dotata di sacche di inchiostro eco-solvent da 800ml o 1500ml con 11 colori (CMYK, rosso, arancione, nero chiaro, ciano chiaro, magenta chiaro, verde e bianco) che offrono uno spazio colore più ampio del modello attuale (S80600) e stampano gradazioni morbide su diversi supporti.

La SureColor S9100 vanta anche la funzione di Self-Repair per ridurre i tempi di inattività e garantire elevati livelli di efficienza. La stampante è adatta a produttori di insegne ed espositori per negozi, oltre che per fornitori di servizi stampa a 360°, per realizzare stampati quali cartellonistica pubblicitaria, decorazioni murali, rivestimento di veicoli e di superfici d'arredo.

Epson Epson SureColor S9100

A seguire troviamo la SureColor F9500H, ideale per applicazioni quali l'abbigliamento sportivo, il soft signage e l'arredamento per la casa e la moda. La stampante usa la tecnologica PrecisionCore e sei colori fluo.

La F9500H offre caratteristiche specifiche per i target di riferimento in base alle configurazioni: con arancione e viola garantisce un ampio spazio colore; con ciano chiaro e magenta chiaro riduce la granulosità e migliora la gradazione della quadricromia; infine, con rosa fluorescente e giallo fluorescente è perfetta per l'abbigliamento sportivo.

Anche questa stampante è dotata della funzione Self-Repair per la sostituzione della testina di stampa da 25,64 pollici direttamente dall'operatore. Anch'essa inoltre dispone di sacche di inchiostro da 1,6 litri sostituibili senza interrompere la stampa.

Epson Epson SureColor F9500H

Infine, la SureColor P20500 si posiziona nei settori della fotografia professionale, delle applicazioni artistiche e della produzione di poster di alta qualità.

La stampa dispone di un set di inchiostri a 12 colori con arancione, verde e viola e la modalità BEO (Black Enhanced Overcoat) che migliora il contrasto e la profondità del nero, riducendo anche l'effetto bronzing sui supporti lucidi.

Le sacche di inchiostro da 1,6 litri aumentano l'autonomia e riducono l'uso di plastica (fino al 90% per litro di inchiostro) rispetto alle cartucce. La stampante dispone di un touchscreen LCD da 4,3 pollici per facilitare l'uso del dispositivo; inoltre, l'area di stampa è protetta da una nuova copertura trasparente dai possibili danni derivanti dall'infiltrazione della polvere.

Epson Epson SureColor P20500

"Si tratta di tre stampanti in cui Epson ha riversato le tecnologie più recenti e i feedback raccolti dal mercato per dare ai clienti la possibilità di produrre di più, con facilità, con maggior qualità e a costi inferiori. L’utilizzo di sacche di inchiostro di elevata capacità va, infine, nella direzione di ridurre l’impatto ambientale, un tema da sempre importante per Epson" ha concluso Sangalli.