Promuovere il turismo con l’influencer marketing

L’influencer marketing è ormai una costante nella comunicazione di ogni azienda. Ma com’è possibile sfruttare al massimo queste nuove opportunità? Come si può applicare l’influencer marketing a settori particolari come il turismo?

A parlarci di travel e influencer marketing, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, è MRNBD. MRNBD è un creator, storyteller e viaggiatore seriale che per lavoro promuove destinazioni turistiche, compagnie aeree e tutto ciò che è collegato al mondo del turismo.

Attività di promozione che MRNBD porta avanti tramite la creazione di contenuti, soprattutto video, che vengono postati sui suoi social network. MRNBD può infatti fregiarsi di una folta community, che si fida fortemente del lavoro del creator grazie a un persistente lavoro di personal branding.

Grazie alla sua grande esperienza in materia, MRNBD ci racconta quella che è la sua esperienza e quelle che sono le strade migliori per un’azienda per sfruttare l’influencer marketing, aprendo così nuove vie a diverse destinazioni turistiche.

Viaggiatore seriale

MRNBD ama definirsi un cantastorie del web, un viaggiatore seriale che racconta alla propria community tutta una serie di destinazioni turistiche, sia nazionali che internazionali. Il tutto, ovviamente, attraverso i video.

Ma come è iniziato tutto ciò? Come raccontato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, MRNBD ha deciso di dedicarsi alla produzione di contenuti nel lontano 2015. In quel periodo si trovava in Inghilterra e, non sapendo come impiegare il tempo libero dopo il lavoro, ha cominciato a raccontare i suoi viaggi alla scoperta del Regno Unito.

Il tutto è quindi nato come un passatempo, una vera e propria risposta alla noia. Un hobby che presto ha iniziato a ingranare e su cui ha deciso di investire. Nel 2017 MRNBD ha iniziato a viaggiare a proprie spese, producendosi così un portfolio di tutto rispetto.

Ma com’è nata la prima collaborazione con un’azienda? In una fiera del settore travel, dove MRNBD si è recato e ha presentato la propria professionalità a numerose aziende. Tanti sono stati all’inizio i no e le porte sbattute in faccia. Ma, come dichiarato da MRNBD a Manabe Repici, è stato decisivo capire il perché dietro a ogni rifiuto e comprendere come migliorare.

Negli ultimi anni la situazione è cambiata radicalmente e ora sono le aziende a cercarlo, non più viceversa. MRNBD e il suo team si muovono solo se vogliono realizzare una particolare idea in un determinato luogo.

La produzione di contenuti

Ma com’è possibile gestire al meglio il proprio canale e lavorare sul personal branding in questo settore? L’importante, come dichiarato da MRNBD a Imprenditori in Video, è non tradire la fiducia del proprio pubblico.

MRNBD si ritrova a rifiutare numerosi lavori e a lasciare sul tavolo diverse proposte. Non vuole lavorare con posti e aziende che non lo convincono pienamente. Al momento potrebbe sembrare uno spreco di soldi, ma si tratta in realtà di un investimento a lungo termine sul proprio personal branding.

Produrre un contenuto, del resto, non è certo un processo veloce. Come affermato da MRNBD a Manabe Repici, infatti, ci vogliono almeno un paio di settimane per portare a compimento un video dall’inizio alla fine.

Il modus operandi di MRNBD e del suo team parte dall’ideazione della copertina e di un titolo, a cui fa seguito la scrittura del contenuto tramite brainstorming. Durante il montaggio vengono ancora ricercati informazioni e contenuti, per rendere il tutto più informativo e di intrattenimento. Il tutto si conclude con la promozione.

Un metodo di lavoro che è stato stravolto a causa del lockdown: MRNBD si è dovuto reinventare completamente. Molti contenuti pianificati sono stati radicalmente modificati per essere prodotti in smart working, creando quindi una sorta di mini-documentari.

Ha poi cominciato a dedicarsi ai viaggi in Italia, lasciando per qualche mese in disparte i viaggi all’estero. MRNBD ha prodotto una serie di contenuti dedicati al racconto di piccole mete sconosciute sul suolo italiano. Progetto che è stato ovviamente preceduto da una lunga fase di ricerca.

Influencer marketing per le aziende

Ma, cambiando ora lato della barricata, quali sono i consigli per un’azienda che vuole buttarsi sull’influencer marketing? Secondo MRNBD nel settore del turismo è fondamentale innanzitutto buttarsi su YouTube e non, ad esempio, su Instagram. Dove un post scompare dopo pochi mesi, un video continua invece a girare e funzionare sul web anche dopo anni dalla sua pubblicazione.

Un altro consiglio è poi quello di capire bene quelle che sono le proprie potenzialità e quelli che sono i target dei propri prodotti/servizi. Per una destinazione turistica dedicata alle famiglie, ad esempio, non ha senso investire su un talent come MRNBD. Bisogna fare delle ricerche di mercato e concentrarsi sul proprio target.

Per ottenere il massimo dall’influencer marketing, come dichiarato da MRNBD a Manabe Repici, è poi necessario concentrarsi su un creator verticale. Sono ammesse ovviamente le contaminazioni, ma che siano studiate secondo uno storytelling ben preciso.

Un aspetto complesso dell’influencer marketing è invece quello dedicato alla quantificazione del ritorno dell’investimento. Non sono infatti presenti allo stato attuale dei KPI affidabili sulla materia e, a meno di essere un’azienda di piccole dimensioni, è difficile quantificare la resa dell’investimento.

Quello che è certo è che per qualsiasi azienda l’influencer marketing è un’opportunità incredibile, che vale la pena sfruttare e farlo nel migliore dei modi. Il consiglio è uno: fidarsi del content creator e delle sue capacità.

Non bisogna quindi imporre a forza le proprie idee, ma dare spazio alla creatività dell’influencer, che ben conosce cosa piace alla propria audience e sa bene come ottenere il massimo per l’azienda che sta promuovendo.