QNAP rilascia ES1686dc R2: NAS enterprise con doppio controller

Nel panorama delle soluzioni di archiviazione enterprise, l'innovazione tecnologica procede a ritmi sostenuti per rispondere alle crescenti esigenze di disponibilità e affidabilità dei dati aziendali. QNAP Systems ha recentemente ampliato la propria offerta con un dispositivo progettato specificamente per ambienti mission-critical dove l'interruzione del servizio non è contemplabile. Il nuovo ES1686dc R2 rappresenta l'evoluzione dell'architettura NAS enterprise, combinando ridondanza hardware, prestazioni elevate e funzionalità avanzate in un'unica soluzione destinata alle organizzazioni con esigenze di storage critiche.

Architettura resiliente per ambienti business-critical

La filosofia costruttiva dell'ES1686dc R2 si fonda sul principio della continuità operativa attraverso una configurazione a doppio controller attivo-attivo. Questa architettura consente di mantenere il sistema funzionante anche in caso di guasto di uno dei controller, eliminando praticamente i tempi di inattività nelle operazioni quotidiane. Gli alimentatori ridondanti completano il quadro della resilienza hardware, permettendo la sostituzione dei componenti "a caldo" senza interrompere le operazioni.

Il dispositivo integra 16 bay per dischi SAS 12Gb/s, offrendo prestazioni elevate per carichi di lavoro intensivi come virtualizzazione, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) e servizi di file server. L'integrazione del file system ZFS garantisce inoltre meccanismi avanzati di protezione dei dati, inclusa la prevenzione della corruzione silenziata dei dati mediante funzionalità di self-healing.

La versatilità dell'ES1686dc R2 emerge chiaramente dall'analisi delle sue connessioni di rete. Ogni controller dispone di quattro porte SFP+ da 10GbE, a cui si aggiungono due slot PCIe per l'installazione di schede di rete aggiuntive da 10GbE/25GbE. Questa configurazione consente di soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti in termini di larghezza di banda, come la virtualizzazione e l'elaborazione di contenuti multimediali ad alta definizione.

Un elemento distintivo è rappresentato dall'integrazione del modulo NVRAM, che migliora significativamente la protezione dei dati in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione. Questa tecnologia, combinata con le capacità di snapshot quasi illimitate e la funzionalità SnapSync per i backup remoti accelerati, crea un solido sistema di difesa contro la perdita di dati.

Evoluzione software e compatibilità enterprise

L'aspetto software dell'ES1686dc R2 si basa sul sistema operativo QES v2.2, recentemente aggiornato con supporto per Fibre Channel SAN e NFS 4.1. Queste implementazioni rispondono alle esigenze di affidabilità, scalabilità e prestazioni tipiche degli ambienti enterprise.

Il dispositivo si distingue per l'efficienza di archiviazione, implementando deduplica e compressione dei dati in linea grazie al sistema operativo basato su ZFS. Queste tecnologie consentono di ottimizzare lo spazio di storage disponibile, riducendo i costi complessivi dell'infrastruttura.

La compatibilità con le principali piattaforme di virtualizzazione come VMware, Microsoft e Citrix rappresenta un punto di forza strategico per l'integrazione in infrastrutture esistenti. In particolare, la funzionalità SnapSync si integra con VMware Site Recovery Manager per implementare strategie di disaster recovery di livello enterprise, mentre il supporto del protocollo iSER ottimizza le prestazioni degli ambienti VMware.

L'espandibilità rappresenta un altro aspetto fondamentale: gli utenti possono incrementare lo storage sostituendo i dischi esistenti con unità di maggiore capacità attraverso un'interfaccia di gestione semplificata. Per esigenze di crescita significative, è possibile collegare fino a sedici unità di espansione SAS QNAP da 16 bay, raggiungendo una capacità di archiviazione nell'ordine dei petabyte con connessioni a doppio canale per garantire la continuità del servizio.

Il nuovo NAS ES1686dc R2 è disponibile in tre configurazioni hardware che si differenziano per potenza di elaborazione e memoria RAM. La versione top di gamma integra un processore Intel Xeon D-2142IT 8 core (1,90 GHz, turbo fino a 3,0 GHz) per controller, con 64 GB di memoria RDIMM DDR4 ECC per controller. Le altre configurazioni prevedono dotazioni di memoria ridotte (96GB e 64GB) e, nel modello base, un processore Intel Xeon D-2123IT 4 core.