Reichelt elektronik arriva in Italia

Il distributore di elettronica e informatica, annuncia il suo ingresso nel nostro mercato, con l'apertura del canale e-commerce e del competence center in lingua italiana

Reichelt elektronik, uno dei più importanti distributori europei online di elettronica e di tecnologie IT, ha annunciato il suo ingresso sul mercato italiano, con l’apertura del canale di e-commerce e di un customer service in lingua.

Il sito di online shopping offre oltre 110 mila prodotti a catalogo, tra i quali componenti elettrici ed elettronici, strumenti di misurazione, articoli smart home, schede di sviluppo, computer a singola scheda, alimentatori, sistemi di illuminazione, PC e un’ampia gamma di tecnologie informatiche ed elettronica di consumo.

Negli ultimi anni reichelt elektronik ha esteso la presenza sul mercato globale rendendo disponibile la sua offerta attraverso canali di acquisto in sei lingue, quattro valute e servizi di spedizione in 128 Paesi in tutto il mondo.

«Siamo molto lieti di annunciare il lancio del nostro negozio online in lingua italiana – ha dichiarato Ulf Timmermann, CEO di reichelt elektronik – negli ultimi anni, grazie ad alcune partnership, siamo riusciti a creare un buon rapporto commerciale con l’Italia, ora il nostro obiettivo è quello di lavorare per rafforzare ed espandere le relazioni esistenti».

Ha poi continuato: «Il nostro intento è quello di crescere velocemente nei segmenti strategici, che comprendono componenti attive, passive e meccaniche, schede per sviluppatori come Raspberry Pi, prodotti di illuminazione e tecnologia intelligente, alimentatori, tecnologie di misurazione, strumenti e componenti IT».

Attualmente, i tempi di spedizione in Italia richiedono quattro giorni, per quasi tutti i prodotti disponibili online. L’implementazione di una logistica rapida ed efficiente è la ragione del successo di reichelt a livello internazionale, che probabilmente dovrà ottimizzare meglio le tempistiche.

Nel 2016 a seguito dell’ampliamento del centro logistico della sede principale di Sande, in Germania, reichelt ha raddoppiato la sua capacità di stoccaggio e incrementato la sua gamma di prodotti, raggiungendo quasi 10.000 spedizioni al giorno.