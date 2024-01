Report aziendali in linguaggio naturale con l'IA di IT's Prodigy

L'appuntamento annuale col CES è in conclusione e anche quest'anno l'Italia ha portato la sua buona dose di innovazione negli Stati Uniti. Quest'anno il padiglione italiano ha ospitato 50 startup innovative che hanno condiviso col mondo i loro prodotti e servizi innovativi. A guidare le giovani realtà sono stati Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner storico dell'iniziativa italiana a Las Vegas, e ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,

L'intelligenza artificiale è l'indiscussa professionista della fiera tecnologica di Las Vegas, e dopo un anno di progressi nel settore come il 2023 non poteva essere altrimenti. Tra le startup specializzate nell'uso dell'IA per l'analisi dati c'è IT's Prodigy, una startup di Milano che offre servizi di digital transformation e aiuta le imprese nella transizione verso l'industria 4.0.

Sano Musab Hijazi, CEO e fondatore di IT's Prodigy, ci ha illustrato il funzionamento di Data Prodigy, la piattaforma basata sull'IA pensata per aiutare i manager ad accedere in modo semplice e veloce agli insight di valore dei dati.

Data Prodigy permette agli utenti di porre delle domande in linguaggio naturale per ottenere informazioni sui dati estrapolando gli insight di valore e fornendoli sotto forma di report facilmente consultabili.

La piattaforma è in grado di elaborare query complesse, per esempio riguardo l'andamento delle vendite e le performance dei venditori o l'incidenza di un prodotto su un determinato mercato.

Data Prodigy offre dei connettori per integrarsi con fonti di dati aziendali come SAP, Salesforce, Power BI o fogli excel; il motore di intelligenza artificiale si occupa di recuperare le informazioni dalle sorgenti selezionate in maniera autonoma, elaborandole in un formato user-friendly.

La soluzione di IT's Prodigy garantisce un abbattimento del costo di produzione di un report del 70%: i manager possono agire in autonomia per ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno dai dati, senza dover attendere l'implementazione di dashboard da parte del reparto IT.

La piattaforma può essere installata sui sistemi aziendali per garantire la massima sicurezza durante l'elaborazione dei dati. L'analisi viene effettuata in tempo reale e non c'è condivisione di informazioni sul cloud: i dati rimangono sempre all'interno del perimetro aziendale.

Data Prodigy è già disponibile per l'utilizzo e la nuova release consentirà ai clienti di effettuare analisi previsionali per anticipare i trend del business. A dimostrazione della sua natura innovativa, la piattaforma ha ottenuto molti riconoscimenti durante il CES.