SIM-on, la soluzione di data management user-driven di Data Matters BV e Hitachi Vantara

Data Matters BV, fornitore di soluzioni per gestione dati, e Hitachi Vantara hanno annunciato SIM-on, un sistema avanzato di controllo delle informazioni per garantire semplicità e sicurezza all'amministrazione dei dati. La soluzione facilita il processo end-to-end di acquisizione, archiviazione sostenibile e accesso ai dati eterogenei.

SIM-on è stata sviluppata sulla Hitachi Content Platform (HCP), piattaforma nota per le sue funzionalità di sicurezza resilienza. HCP offre un ecosistema di soluzioni per la gestione di tutte le tipologie di dati, incluso lo storage a oggetti.

SIM-on, sviluppata mettendo al centro l'esperienza utente, fornisce elevati livelli di accessibilità ai dati e di governance, aiutando le imprese a superare le sfide attuali e future del mondo dei dati.

"Il lancio dell’avanzato sistema di gestione delle informazioni SIM-on, annunciato oggi con Data Matters BV, partner storico di Hitachi Vantara, è un traguardo che ci rende molto orgogliosi" ha dichiarato Gary Lyng, vice president, product solutions, Hitachi Vantara. "La governance strategica dei dati è la chiave di volta per rispondere alle esigenze in costante evoluzione delle aziende. La soluzione prevede una gestione proattiva dei costi, un processo decisionale intelligente, un supporto costante per le nuove applicazioni e il rispetto di rigorosi standard normativi in materia di privacy e sicurezza. Tutto questo assume un'importanza ancora maggiore con la crescita esponenziale dell'afflusso di dati non strutturati".

La soluzione di Data Matters BV e Hitachi Vantara rende più efficienti le aziende che hanno bisogno di archiviare i dati a lungo termine, sia nel cloud che on-premise, e garantisce al contempo una gestione efficiente e un'elevata accessibilità alle informazioni. L'integrazione fluida con HPC, gli strumenti di sviluppo intelligenti e l'approccio incentrato sull'utente consentono di eliminare le difficoltà di apprendimento dello strumento e facilitarne l'adozione.