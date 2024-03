Syneto: infrastrutture moderne garantiscono ambienti resilienti e dati sempre accessibili

Oggi più che mai le organizzazioni di tutto il mondo necessitano di infrastrutture IT moderne che siano sempre online e garantiscano operatività continua. Le aziende sono particolarmente spaventate dalla perdita e dall'inaccessibilità dei dati, oltre che dal fermo operativo che impedisce di svolgere le normali funzioni di business, e chiedono ambienti innovativi e più resistenti rispetto al passato.

Soluzioni di ultima generazione come quelle offerte da Syneto permettono di soddisfare queste necessità aumentando la sicurezza degli ambienti e riducendo i tempi di inattività provocati dagli incidenti di sicurezza.

SM Informatica, system integrator attivo nel Nord italia, usa la piattaforma iperconvergente di Syneto per rispondere all'esigenza dei suoi clienti di avere un'infrastruttura moderna e affidabile in cui i dati sono sempre disponibili.

"La piattaforma sulla quale il dato risiede deve essere resiliente, deve essere resistente quindi deve resistere anche in caso di qualsiasi tipo di catastrofe, che sia hardware, che sia software, che sia un errore umano" afferma Stefano Mauri, amministratore di SM Informatica.

La protezione perimetrale data da firewall e antivirus non è più sufficiente da sola per proteggere l'operatività aziendale: le barriere sono penetrabili e da sole non garantiscono la resilienza; per questo servono infrastrutture moderne che assicurano continuità di accesso al dato.

La soluzione iperconvergente di Syneto si rivela la scelta migliore per costruire infrastrutture affidabili con tempi di ripristino certi e contenuti in caso di catastrofe, nell'ordine di pochi minuti o al massimo un'ora. Grazie alla virtualizzazione delle risorse e alle funzionalità di replica dei dati tra i nodi, è possibile realizzare infrastrutture sempre attive in cui i dati sono disponibili anche in caso di guasti.

Il vantaggio non è solo per i clienti che utilizzano questa soluzione, ma anche per i system integrator: poiché gli ambienti diventano resilienti e in grado di garantire operatività in tempi ridotti, non c'è più bisogno di impiegare risorse preziose per giorni per fornire assistenza alle aziende.

Di fronte ai vantaggi offerti dall'infrastruttura di Syneto, le imprese sono entusiaste di aggiornare i propri ambienti con soluzioni moderne che li rendono più resistenti contro ogni tipo di incidente.