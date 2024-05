Syneto annuncia nuove soluzioni tecnologiche per un futuro più sicuro e connesso

Prestazioni, flessibilità e affidabilità: queste le parole chiave che hanno guidato l'evento di Syneto al Palariccione il 15 maggio scorso, durante il quale oltre 200 partner della compagnia hanno assistito all'annuncio della nuova generazione hardware G4 che mira a costruire un futuro più sicuro e connesso.

La nuova gamma HYPER Core 2000 G4 comporta una doppia evoluzione: da una parte quella dei prodotti hybrid e double-hybrid, pensati per utilizzi entry level; dall'altra le piattaforme all-flash per un utilizzo di livello medio.

I nuovi modelli si basano tutti su processori Intel di 4° generazione e garantiscono un aumento delle performance del 20% su tutti i tipi di carichi di lavoro rispetto alla precedente generazione, oltre che il 50% dello spazio in più.

Syneto segnala in particolare un +50% di performance su workload database, e-commerce e CAD/CAM, con una riduzione di latenza del 28%. Tutte le nuove macchine hanno boost attivo di default e profili di performance dedicati per configurare i processori.

Syneto

Syneto ha presentato anche il nuovo Core 3000 con architettura G4, con una nuova tecnologia di boot che consente di dividere i dischi in due sezioni. Il nuovo modello offre performance del +20-30% rispetto alla generazione precedente e consente tre opzioni di storage: hybrid (12 dischi), hybrid doppio (con possibilità di bilanciamento 6/6 dischi o 4HDD e 8SSD) e all-flash (4 dischi da 1.92/3.84/7.68 TB).

Le novità coinvolgono anche la soluzione HYPER Echo dedicata alla gestione dei dati secondari. Echo passa dalla G1 alla G2 con un'architettura hardware aggiornata e prestazioni potenziate per il disaster recovery. La nuova soluzione può essere integrata su qualsiasi infrastruttura VMware per garantire un ritorno all'operatività in 15-20 minuti.

Coi nuovi annunci Syneto elimina il modello 4000 dal listino: i clienti che necessiteranno di un monoprocessore potranno fare affidamento all'HYPER Core 2000 AF, mentre per il doppio processore potranno acquistare il 3000 AF.

La nuova generazione hardware di Syneto abbraccia l'approccio integrato di hardware e software per rispondere in modo più efficiente alle esigenze attuali e future dei clienti.

Syneto OS Pantheon (5.3)

Le ultime soluzioni Syneto sono accompagnate dalla nuova versione del Syneto OS, la piattaforma di gestione dati universale e resiliente. Il nuovo sistema operativo, Syneto OS Pantheon (5.3), consente di migrare facilmente con un click macchine virtuali e garantisce un downtime minimizzato tra i nodi.

Syneto

Gli utenti possono gestire punti di recovery manuali e controllarli facilmente tramite una nuova vista; è inoltre possibile inserire recovery point manuali anche sulle VM esterne, situate su altri server, con qualsiasi unità HYPER Core.

Il nuovo OS presenta una dashboard rinnovata che offre una visibilità avanzata sullo stato di protezione e sull'integrità delle VM, con la possibilità di gestire istantaneamente centinaia di macchine.

Dalla dashboard si possono ripristinare direttamente i target di replica e abilitare l'autenticazione multi-fattore, la continuous authentication e il blocco per gli accessi falliti, migliorando la sicurezza complessiva con l'approccio Zero Trust.

L'OS introduce anche un nuovo engine di monitoraggio e alerting via email per segnalare i guasti, con notifiche locali integrate per hardware, protezione e repliche. La prossima versione del sistema operativo, la 5.4, introdurrà nuovi canali di comunicazione di alert quali Teams, Slack e Telegram, oltre all'integrazione nativa con Zabbix, PRTG e Nagios.

Syneto OS Pantheon è disponibile su tutta la nuova generazione di prodotti come sistema operativo standard.

Nuovi servizi di cybersecurity

A completamento degli annunci, Syneto ha presentato Orizon, la nuova azienda del gruppo dedicata a servizi di cybersecurity. I clienti di Orizon possono contare su supporto completo e continuo per ridurre significativamente il rischio di intrusioni e la perdita di dati.

La compagnia promuove l'uso del framework "Beyond Zero Trust" che enfatizza la protezione delle superfici di attacco on livelli avanzati di automazione e osservabilità; ciò consente alle imprese di avere una difesa robusta contro le moderne minacce alla sicurezza informatica, come i ransomware, i gruppi APT, il phishing e le vulnerabilità zero-day.