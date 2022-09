Il mondo della tecnologia è giustamente sempre più vincolato al rispetto di regole e diritti che tutelano i dati e la privacy degli utenti.

Vincoli però che vengono costantemente aggiornati e modificati per rispondere non solo all’evoluzione della tecnologia ma anche alle indicazioni poste di volta in volta dal legislatore.

È per questa ragione che prende il via la prima edizione del percorso formativo “GA4 per il GDPR” dedicato a Google Analytics 4 (GA4) e alla necessità di raccordare questa applicazione al GDPR.

Il corso online è stato interamente sviluppato da Tag Manager Italia, società di consulenza e formazione specializzata nel tracciamento e nella misurazione dei dati di siti web, e-commerce e campagne di marketing digitale.

Questo strumento di formazione nasce in seguito al provvedimento del Garante Italiano per la protezione dei dati personali che lo scorso giugno ha emesso un provvedimento che ha definito illegittima una specifica configurazione di Google Universal Analytics (GA3).

Una decisione che ha creato molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori con il potenziale rischio di rimuovere dai siti web tutti i sistemi di tracciamento.

Fare chiarezza su quanto è accaduto, su quali sono le reali conseguenze di questo provvedimento, sull’attuale ruolo dei professionisti del web e soprattutto su come dovrebbe essere ora configurato GA4 per rispondere agli ultimi requisiti di tutela della privacy sono proprio gli argomenti di questo corso.

Il videocorso della durata di oltre 4 ore e mezza realizzato da Matteo Zambon e Roberto Guiotto non vuole fornire semplicemente una singola configurazione di GA4 che rischia di diventare rapidamente obsoleta, ma costruisce un percorso logico che fornisce le giuste indicazioni per rispettare i paletti del Garante in materia di privacy. Strumenti che consentono agli sviluppatori di poter gestire GA4 in autonomia e serenità.

Il corso è suddiviso in quattro moduli. Nel primo “Strategia e contesto”, è stata approfondita nel dettaglio la situazione attuale dal punto di vista sia legale che tecnico e vengono poste le basi per la comprensione dei moduli successivi.

Nel secondo modulo “Implementazione”, vengono passate in rassegna le varie funzionalità di GA4 legate alla privacy e l’implementazione pratica di una particolare configurazione di GA4 server-side.

Il terzo modulo è realizzato in collaborazione con gli avvocati Antonino Polimeni e Angela Lo Giudice di Polimeni.Legal, il ramo ICT dello Studio Polimeni & Cotroneo specializzato nel diritto di internet, privacy e GDPR.

Si tratta di una digressione sul contesto legale e tecnologico in cui il provvedimento del Garante è stato emanato, e sulle conseguenze pratiche per le aziende che operano nel digital e per professionisti del web.

Il quarto e ultimo modulo riguarda gli “Aggiornamenti”: dal momento che la situazione è in continua evoluzione, ci saranno delle video lezioni che verranno prontamente registrate non appena ci saranno nuovi sviluppi della situazione corrente.