TeamSystem svela “TeamSystem in Cloud”

La società rafforza la propria offerta in ambito cloud e lancia un roadshow in quattro tappe per approfondire i vantaggi della nuvola

TeamSystem ha presentato la nuova linea “in Cloud”. Si tratta di un portfolio che integra specifiche soluzioni di nuova generazione e prodotti già presenti sul mercato ma oggetto di rebranding.

Con la nuova linea di business, la società ha scelto di organizzare il proprio know-how e rafforzare l’offerta in ambito Cloud. Lo fa attraverso una comunicazione che permette di scegliere, per aziende e professionisti, l’offerta più indicata per le proprie esigenze.

Dalla firma elettronica o adempimenti sulla privacy, a quelle specifiche relative alle diverse industry, come i ristoratori o gli esercenti commerciali, l’obiettivo è quello di costruire percorsi accessibili e chiari.

Ecco allora la fatturazione elettronica, scontrino elettronico, entrato in vigore dal 1° luglio 2019, ma anche la gestione delle Risorse Umane: tutte particolarità che TeamSystem è in grado di approcciare in maniera conforme e compliance.

Fanno parte della gamma “in Cloud” le soluzioni: Contabilità in Cloud, Cassa in Cloud, Fatture in Cloud, Dipendenti in Cloud, Privacy in Cloud, CRM in Cloud, Note Spese in Cloud, Netlex in Cloud, Computi in Cloud.

Del resto, semplicità e immediatezza di gestione, mobilità delle persone, velocità delle operazioni, sicurezza dei dati e risparmio di costi sono le necessità delle micro-imprese, dei professionisti e delle partite IVA a cui la nuvola può dar risposta.

Inoltre, dal 13 al 25 settembre prenderà il via il Tour “Tutto il mondo in Cloud”, che vedrà TeamSystem organizzare in quattro città italiane degli incontri di approfondimento sui temi chiave legati al Cloud e ai vantaggi che ne derivano. Le città toccate saranno Napoli, Prato, Genova e Treviso.

«Le PMI e i professionisti italiani, ormai, considerano l’ecosistema cloud un elemento imprescindibile all’interno della propria strategia legata alla gestione dei processi, uno strumento fondamentale per incrementare la propria competitività» ha commentato Enrico Causero, Cloud and New Business Director di TeamSystem.