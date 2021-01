Teaser: Come trovare la propria strada

Lunedì 18 gennaio scopriamo insieme a Andrea Maurizio Gilardoni, imprenditore, formatore e business angel, come sia possibile trovare la strada giusta per la propria vita, professionale e non solo.

La missione di Andrea Maurizio Gilardoni è quella di portare serenità e benessere nelle persone che incontra, convinto che per riuscire nella vita non conta il punto di partenza, ma la strada che si decide di intraprendere.

Da oltre 10 anni Andrea Maurizio Gilardoni gestisce attività nel settore immobiliare in maniera particolarmente innovativa, affrontando i casi da un’angolatura sempre differente. Guadagnare con le case, Case Italia, Rendimento Etico e Gilardoni Corporate: questi sono i brand che Andrea Maurizio Gilardoni ha creato e sta curando negli ultimi anni.

Grazie alla sua grande esperienza, Andrea Maurizio Gilardoni ci parla di quella che è la sua storia e di come sia possibile capire quale sia la migliore strada professionale e non per ognuno di noi.