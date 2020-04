Teaser: come usare storytelling e neuroscienze in video

Scopriamo insieme a Mick Odelli, in arte Just Mick, come ideare esperienze emozionali coinvolgenti da offrire ai nostri clienti, attraverso l’arte dello Storytelling e le Neuroscienze. Mick Odelli è uno storyteller e un designer di esperienze, specializzato in installazioni sensoriali emotive audiovisive.

Nel 2008 ha fondato DrawLight, un’impresa creativa made in Padova che realizza installazioni tecnologiche immersive per medi e grandi brand, ed è leader in italia nell’ambito dell’Immersive Storytelling e dei Media Immersivi.

Attraverso un approccio artistico e scientifico DrawLight studia le emozioni e gli stati d’animo per poterli poi stimolare nelle persone. Perché se in ambito creativo, l’artista spesso può fregarsene della reazione del suo pubblico, nel mercato non è possibile. È necessario invece assicurarsi che quello che fai non provochi un effetto contrario all’obiettivo richiesto. Dal video mapping, alla realtà aumentata e virtuale, all’adaptive storytelling, lo Studio si pone quindi come punto di riferimento, soprattutto in ambito retail, per la consulenza e la produzione di installazioni audiovisive emozionali brevettate.