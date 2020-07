Teaser: Comunicare la Robotica

Scopriamo alle 13:30 di mercoledì 22 luglio, insieme a Maurizio Cremonini, Head of Marketing di Comau dal 2010 e Mentor of Digital Initiatives Platform di Comau dal 2018, come sia possibile coinvolgere i propri clienti e comunicare la robotica utilizzando video e altri nuovi mezzi di comunicazione.

La carriera professionale di Maurizio Cremonini inizia nel 1981, negli Stati Uniti, per Computer Science Corporation. Nel 1986, Cremonini ricopre l’incarico di ICT Advanced Technologies Project Manager in Olivetti.Nel 1990 approda nel Gruppo Fiat in qualità di ICT Director of Technologies di SAVA. Nel 1995, all’interno del Gruppo Fiat, si occupa di Business Development mentre nel 1999 assume l’incarico di Direttore Marketing e Vendite (retail financing) spostandosi, nel 2002, in Savarent (car leasing) con la carica di Managing Director.Nel 2005 diventa Head of Sales and Marketing EMEA del segmento Fleet and Pre-owned Cars (automobili usate), incarico che conserva fino al 2009. Cremonini ha conseguito un Master of Science in Computer Science.

Vodcast, piattaforme di networking e video-infografiche: questi sono solo alcuni dei metodi che Comau e Maurizio Cremonini hanno adottato in questo periodo difficile per stare vicini ai propri clienti e raccontare le più recenti tecnologie di automazione industriale. Grazie alla sua esperienza Maurizio Cremonini ci mostra come sia possibile coinvolgere i propri clienti e comunicare la robotica e l’automazione industriale in modo innovativo, tramite video e nuove forme di comunicazione.