Teaser: Il Dietro le Quinte della Comunicazione 

Mercoledì 20 Maggio scopriamo in diretta, insieme a Zoe Perna, come funziona il processo di ideazione e creazione di una strategia di comunicazione efficace. Giornalista e fondatrice e CEO dell’Agenzia Naper Multimedia, Zoe guida un team esperto nell’integrazione di attività di media relation, di creazione di contenuti, di gestione delle piattaforme social e nella realizzazione di progetti volti al Digital PR per promuovere i propri clienti.

La missione di Naper Multimedia è quella di raccontare cosa fanno i Clienti e cercare di aumentare la loro notorietà – in modo che si possano creare per loro nuove opportunità di crescita – attraverso uno stile creativo e di grande impatto per accelerare il raggiungimento degli obiettivi. In Naper Multimedia la filosofia è quella di gestire la comunicazione dei Clienti come se fosse la propria. I contenuti prodotti sono elaborati e diffusi utilizzando ogni mezzo che il mondo della comunicazione e la tecnologia offre per essere sempre al passo con i tempi e pronti ad affrontare le sfide di ogni giorno.