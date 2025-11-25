In un mercato sempre più competitivo, le offerte bancarie tendono a somigliarsi, ma occasionalmente emerge una proposta capace di attirare davvero l’attenzione. È il caso dell’iniziativa Credit Agricole per il Black Friday 2025: un conto a zero spese che permette di ottenere fino a 800€ in bonus Amazon. Un’occasione rara, pensata per chi desidera aprire un nuovo conto corrente senza costi fissi e allo stesso tempo beneficiare di un sistema di premi particolarmente generoso.

Come ottenere i primi bonus

L’offerta parte con un welcome bonus di 50€, riconosciuto semplicemente aprendo il conto e scegliendo la Visa Debit, con almeno una transazione effettuata. A questo si aggiunge un ulteriore incentivo legato al transato con la carta: in base all’importo delle spese effettuate, è possibile ottenere fino a 200€. La struttura è chiara e progressiva: 50€ per un transato tra 500€ e 999,99€, 100€ tra 1.000€ e 1.499,99€, 150€ tra 1.500€ e 1.999,99€, e 200€ per importi superiori ai 2.000€. Un meccanismo che premia l’uso quotidiano e regolare della carta.

A questi vantaggi si aggiunge un ulteriore premio di 50€ per chi decide di far accreditare sul nuovo conto lo stipendio o la pensione. Un modo per consolidare l’uso del conto e beneficiare di un bonus extra senza particolari sforzi. Inoltre, Credit Agricole mette a disposizione un programma “Presenta un amico” particolarmente interessante: 50€ per il presentatore e 50€ per il presentato per ogni nuovo cliente che apre il conto tramite invito, fino a un massimo di 10 amici, con un potenziale di ulteriori 500€.

Combinando tutti i bonus disponibili, l’offerta Black Friday 2025 di Credit Agricole permette di arrivare a un totale di 800€ in buoni Amazon, mantenendo il conto e la carta completamente a canone zero. Per chi sta valutando l’apertura di un nuovo conto corrente, questa iniziativa rappresenta una delle proposte più ricche e convenienti dell’anno. Se state cercando di unire risparmio, semplicità e un ritorno economico immediato, questa potrebbe essere l’occasione perfetta da cogliere.

