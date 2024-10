Un tuffo nell'Experience Valley di Var Group per vivere l'evoluzione digitale

Oltre a voci ed esperienze nazionali e internazionali che hanno condiviso la propria visione di un futuro digitale, la convention "Hello Dreamers" di Var Group ha portato ai presenti anche l'opportunità di toccare con mano l'innovazione e diventare protagonisti del cambiamento.

Tramite l'Experience Valley, sei corner progettati per scoprire le innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie del momento, i partecipanti hanno potuto immergersi nelle sfide e nelle opportunità delle ultime tecnologie, esplorando i temi più caldi degli ultimi anni.

Pixabay

Focus sul dato: integrare Analytics e AI

La prima postazione dell'Experience Valley si focalizzava sull'importanza dei dati e del loro valore. Qui i partecipanti possono sperimentare la potenza dell'integrazione tra Analytics e AI e seguire il percorso dei dati dalla raccolta all'analisi avanzata per le operazioni di previsione.

Nel corner era possibile usare strumenti di visualizzazione avanzati ma intuitivi per approfondire i dati in ogni loro aspetto, comparandoli con i valori di riferimento. Il corner metteva a disposizione anche dashboard per accedere ai KPI e a informazioni strategiche per il processo decisionale.

Protagonisti della postazione sono stati i Data Comics, una modalità di visualizzazione dei dati che sfrutta la potenza espressiva dei fumetti per comunicare in modo semplice e comprensibile da tutti i risultati delle analisi.

L'impegno ESG

Nel percorso non poteva mancare l'angolo dedicato alla sostenibilità e all'inclusività sociale. Il corner dava modo ai partecipanti di esplorare le strategie e le soluzioni di Var Group per integrare la sostenibilità nelle scelte aziendali.

Una delle proposte si occupava di calcolare l'impronta di carbonio della convention considerando le emissioni prodotte dai partecipanti, sia direttamente che indirettamente, in base al mezzo usato per spostarsi e alla distanza; contestualmente, Var Group provvede a compensare le emissioni supportando progetti con impatto sociale e ambientale.

I presenti potevano poi mettersi alla prova pedalando su una green-bike per misurare l'energia prodotta; questa verrà poi trasformata in donazioni simboliche ai progetti sostenuti dall'azienda.

L'incubo delle minacce informatiche

Nell'angolo della sicurezza informatica i presenti potevano partecipare a un gioco di enigmi per vincere la sfida e proteggere la propria azienda. Organizzato in livelli di diversa difficoltà, l'escape room virtuale chiedeva al giocatore di rispondere correttamente alle domande entro il tempo limite per poter salvare il business.

L'esperienza offriva ai presenti un modo coinvolgente per mettere alla prova le proprie conoscenze di cybersicurezza e comprendere l'importanza di proteggere le aziende da minacce sempre più insidiose.

Focus sull'innovazione digitale

Tema centrale della convention, l'innovazione non poteva non avere un corner dedicato in cui i partecipanti hanno potuto scoprire cosa significa per le imprese intraprendere un percorso di evoluzione digitale.

Non si tratta infatti semplicemente di adottare nuove tecnologie, ma di integrarle in maniera strategica nei processi modificando i modelli di business e l'assetto culturale. Solo evolvendo l'organizzazione dalle fondamenta è possibile garantire un percorso efficace e sostenibile di trasformazione digitale.

La digitalizzazione della supply chain

L'uso di IoT, soluzioni di automatizzazione, IA e realtà aumentata possono ottimizzare la supply chain migliorando il lavoro degli operatori e permettendogli di dedicarsi ad attività a più alto valore.

Nel corner dedicato alla catena di approvvigionamento e alla logistica è stato possibile approfondire come trasformare il magazzino in un centro di gestione intelligente che semplifica ogni fase del processo logistico.

Pixabay

L'automazione e le nuove tecnologie rendono più agile la gestione degli ordini, sia da ERP che da eCommerce, e permettono di garantire la qualità dei singoli prodotti. La merce viene movimentata e gestita grazie a sistemi intelligenti che si integrano con dispositivi wearable e tablet per aiutare gli scaffalisti a gestire il magazzino.

Dashboard innovative consentono inoltre di monitorare l'uscita e la partenza delle merci, visualizzando in tempo reale lo stato del processo, e di tracciare il percorso dei pacchi dal momento in cui lasciano il magazzino a quando arrivano al punto vendita, ai centri di distribuzione o ai clienti finali.

Crea il tuo ambiente di lavoro del futuro

L'ultimo corner era dedicato alla progettazione e gestione di spazi di lavoro fisici e ibridi in cui tutti possono sentirsi inclusi e a proprio agio. Nella postazione era possibile generare immagini e moodboard per le sale riunioni e gli uffici o progettare nuovi spazi che tengono conto del benessere dei dipendenti.

La possibilità di personalizzare gli ambienti consente inoltre di raggiungere il pubblico in maniera più efficace e veloce adattando i contenuti multimediali in tempo reale in base al momento della giornata e al tipo di audience da raggiungere.