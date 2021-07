Veeam rafforza l’EMEA ProPartner Network

Veeam ha annunciato la nomina di Amaury Dutilleul-Francoeur a Vice President dell’EMEA Partner Network e di Graham Crich a Vice President EMEA Partner Services.

Queste nomine riflettono la natura diversificata dell’EMEA ProPartner Network attraverso due priorità: la digitalizzazione dei processi e delle offerte di servizi cloud e il supporto ai nostri partner nel fornire soluzioni ad alto valore aggiunto in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei loro clienti.

In precedenza Director EMEA Channels, Dutilleul-Francoeur è ora responsabile della direzione di tutti i programmi e le attività che supportano la rete ProPartner EMEA di Veeam. Dutilleul-Francoeur supporta i partner Veeam da più di sei anni e ha ricoperto diversi ruoli di channel leadership in EMEA e APJ.

Crich, in precedenza Vice President of EMEA Cloud Services di Veeam, è ora responsabile della creazione e dell’accelerazione di proposte di valore e dei servizi cloud per l’EMEA ProPartner Network di Veeam. Crich ha oltre 25 anni di esperienza nel settore IT, ha lavorato sia nell’ecosistema dei vendor che in quello dei partner e ha ricoperto diversi ruoli di senior leadership presso VMware. Entrambi i manager riportano direttamente a Daniel Fried, General Manager and Senior Vice President, EMEA, and Worldwide Channels di Veeam.

«Le vendite di Veeam avvengono al 100% grazie al canale, siamo quindi focalizzati nel fornire ai nostri partner soluzioni in grado di aumentare e diversificare l’offerta con proposte di valore per i loro clienti, offrendo soluzioni per la Modern Data Protection per ambienti cloud, virtuali, SaaS, Kubernetes e fisici, sia come servizio che on-premise» ha dichiarato Daniel Fried, General Manager and Senior Vice President, EMEA, and Worldwide Channels di Veeam.

«Per essere allineati con un mercato in così rapida e continua evoluzione, questa doppia struttura di leadership ci permetterà di supportare l’innovazione dei nostri partner con proposte di valore per il cloud, oltre a fornire gli strumenti e le competenze necessarie per sostenere la Digital Transformation».

«Sono entusiasta di questo ruolo e dell’opportunità di poter guidare un’ulteriore crescita all’interno della nostra rete di partner EMEA» ha dichiarato Amaury Dutilleul-Francoeur, VP, EMEA Partner Network, Veeam.

«Data la mia esperienza con i partner di canale e il mio background nel management consulting, desidero porre l’attenzione su come continuare a fornire valore aggiunto ai nostri partner e ai loro clienti che stanno modernizzando la data protection e attuando una trasformazione digitale, oltre a continuare a supportare la strategia e l’innovazione di Veeam nell’offrire soluzioni che siano semplici, flessibili e affidabili».

«Avendo guidato la divisione cloud EMEA di Veeam negli ultimi tre anni, sono entusiasta di questa opportunità di trasmettere al mercato l’importanza dei servizi cloud all’interno della Modern Data Protection in grado di supportare la trasformazione digitale dei nostri partner nell’area EMEA» ha aggiunto Graham Crich, VP, EMEA Partner Services, Veeam.

«I nostri partner stanno creando relazioni strategiche con clienti che sono alla ricerca di una piattaforma per il data management che sia a prova di futuro e che sia in grado di fornire soluzioni multi-cloud senza eguali».