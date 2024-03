Lenovo Activate: per il canale decine di iniziative e 100 euro di bonus

Lenovo è da sempre un punto di riferimento nel settore tecnologico a livello mondiale, e deve gran parte del suo successo al canale, cioè a migliaia di partner in tutto il mondo che vendono e distribuiscono i suoi prodotti. Proprio per questi instancabili lavoratori, Lenovo ha messo a punto Lenovo Activate, un programma di incentivi su misura per i nuovi partner. Questo programma è progettato per offrire opportunità esclusive alle aziende che sono agli inizi della loro collaborazione con Lenovo e che non hanno ancora esplorato le potenzialità del Lenovo Partner Hub.

Con Lenovo Activate, i nuovi partner riceveranno un buono di 100 euro da utilizzare su Lenovo Bid Portal. Questo buono non solo rappresenta un incentivo finanziario, ma anche un'opportunità unica per i partner di investire direttamente nelle loro attività con Lenovo.

Lenovo Activate, come funziona?

Lenovo Activate è un programma di incentivi progettato per semplificare l’ingresso dei nuovi partner e offrire loro un vantaggio immediato. Il processo è semplice e diretto: quando un nuovo partner si registra per la prima volta su Lenovo Partner Hub, riceve automaticamente un buono del valore di 100 euro - tramite una email che arriva entro 15 giorni dalla registrazione.

Questo premio viene erogato sotto forma di Voucher su Lenovo Bid Portal, consentendo ai partner di utilizzare immediatamente questo credito per investire in nuove opportunità di business. In poche parole, basta registrarsi su Lenovo Partner Hub per sbloccare questo vantaggio esclusivo e iniziare a beneficiare dei servizi e delle risorse offerti da Lenovo Activate.

I Vantaggi di Lenovo Partner Hub

Il Lenovo Partner Hub rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama delle risorse digitali per le aziende che sono partner autorizzati di Lenovo, fornendo strumenti immediati ed efficaci per aiutare le vendite. Tramite il sito, i partner possono esplorare facilmente il catalogo dei prodotti Lenovo, rimanendo costantemente aggiornati sulle ultime offerte e specifiche dei prodotti. Da qui, sarà facile anche piazzare ordini e verificarne lo stato.

Inoltre, il Lenovo Partner Hub offre agli utenti la possibilità di accedere a una vasta gamma di materiali di marketing. Attraverso la sua libreria di risorse, i partner possono scaricare brochure, presentazioni e immagini dei prodotti per supportare i loro sforzi di vendita. Questi materiali di marketing professionale consentono ai partner di comunicare in modo chiaro e convincente i vantaggi e le caratteristiche dei prodotti Lenovo.

Altri vantaggi arrivano dalla possibilità di accesso al programma LEAP (Lenovo Expert Achievers Program) che offre agli utenti la possibilità di acquisire competenze specializzate sui prodotti e soluzioni, migliorando la propria reputazione sul mercato.

Una volta entrati nel canale Canale Lenovo 360, poi, ogni partner potrà accedere a tre diversi Tier: Authorized, Gold e Platinum. Ognuno di essi da accesso a vantaggi esclusivi dedicati da Lenovo ai propri partner.

Inoltre, il Lenovo Partner Hub offre l'accesso al Lenovo Bid Portal, una piattaforma online che rappresenta un veloce percorso per configurare i prodotti e presentare offerte a potenziali clienti. Questo strumento accelera il ciclo delle vendite, consentendo ai partner di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti e di concludere affari in modo redditizio. Grazie al Lenovo Bid Portal, i partner possono massimizzare le loro opportunità di vendita e ottenere un vantaggio competitivo nel mercato. Il programma Lenovo Elevate consente ai Partner Authorized di ricevere rebate al raggiungimento di determinati target di fatturato.

Infine, il Lenovo Partner Hub offre ai partner la possibilità di partecipare al programma StarSeller, un programma incrementale basato su prodotti focalizzati per generare incrementare i profitti. Questo programma premia i partner con voucher da utilizzare nelle offerte presentate attraverso il Lenovo Bid Portal. Esclusivo per i membri Silver, Gold e Platinum in determinati paesi, il programma StarSeller offre agli utenti la possibilità di massimizzare i loro guadagni e ottenere vantaggi esclusivi nel mercato dei PC.

Inoltre, il Lenovo Partner Hub offre agli utenti un accesso privilegiato a informazioni e aggiornamenti esclusivi sui programmi e le iniziative di Lenovo. Queste risorse informative consentono ai partner di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e tendenze del settore tecnologico, aiutandoli a restare un passo avanti rispetto alla concorrenza e a offrire sempre soluzioni all'avanguardia ai propri clienti.

In conclusione, il Lenovo Partner Hub rappresenta un'importante risorsa per i partner autorizzati di Lenovo, offrendo una vasta gamma di strumenti e risorse per supportare e potenziare le loro attività di vendita e di crescita aziendale. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, alla sua libreria di materiali di marketing e ai suoi programmi di formazione personalizzati, il Lenovo Partner Hub è in grado di soddisfare le esigenze di ogni partner, aiutandoli a raggiungere il successo e a crescere nel competitivo mercato tecnologico.

Unisciti a Lenovo e attiva il tuo potenziale

In conclusione, il Lenovo Partner Hub si rivela un trampolino di lancio per i partner autorizzati di Lenovo, grazie a una vasta gamma di strumenti e risorse essenziali per supportare e potenziare le loro attività commerciali.

All’interno del portale rivenditori e distributori troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per ottimizzare le proprie attività e incrementare il giro d’affari, grazie in particolare a uno strumento come Lenovo Bid Portal.

Il Lenovo Partner Hub può soddisfare le esigenze dei partner Lenovo qualunque esse siano, ed è anche un canale di comunicazione diretto per richieste di ogni tipo. La sua ricca libreria di materiali di marketing, insieme ai programmi di formazione personalizzati, fornisce ai partner gli strumenti necessari per comunicare in modo chiaro e persuasivo con i propri clienti, migliorando le opportunità di vendita e consolidando le relazioni commerciali.

In un panorama tecnologico sempre più competitivo, il Lenovo Partner Hub si conferma quindi come un prezioso alleato per i partner di Lenovo, aiutandoli a raggiungere il successo e a prosperare nel mercato globale. E grazie al programma Lenovo Activate, potrete sfruttare tutti questi vantaggi e avere anche un coupon da 100€.