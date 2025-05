Vi serve spazio? Prendete questo NAS QNAP all-flash da 24 baie

QNAP Systems ha presentato il suo nuovo fiore all'occhiello per le infrastrutture data-intensive: il TDS-h2489FU R2. Si tratta di un sistema NAS all-flash da installare su rack, che rappresenta un significativo passo avanti nelle tecnologie di archiviazione ad alte prestazioni, combinando la potenza del doppio processore Intel Xeon con l'efficienza dello storage NVMe in un unico chassis da 24 baie ottimizzato per i carichi di lavoro più esigenti del mercato enterprise.

Il sistema è stato concepito per affrontare le sfide delle aziende moderne che si trovano a gestire volumi di dati in rapida crescita e necessitano simultaneamente di velocità di elaborazione e stabilità operativa. Con 16 slot dedicati esclusivamente a unità U.2 PCIe NVMe e ulteriori 8 slot compatibili sia con NVMe che con SATA, il dispositivo può raggiungere la bellezza di 1 milione di IOPS in lettura casuale 4K, posizionandosi nella fascia premium delle soluzioni per data center e ambienti di calcolo ad alte prestazioni.

La configurazione hardware si distingue per la scalabilità e la flessibilità, con supporto fino a 1TB di memoria DDR4 ECC RDIMM e quattro slot di espansione PCIe Gen 4, un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti. Questa architettura consente di adattare il sistema a molteplici scenari d'uso, dalla virtualizzazione all'elaborazione AI/ML, fino al rendering 3D e alla gestione di big data.

Un'architettura pensata per l'eccellenza operativa

Il cuore pulsante del TDS-h2489FU R2 è rappresentato dalla doppia CPU Intel Xeon Silver, disponibile in due configurazioni: il modello 4309Y con 8 core a 3,6GHz o il più potente 4314 con 16 core a 3,4GHz. Questa potenza di calcolo, unita alla capacità di espandere la memoria fino a 1TB, garantisce prestazioni di alto livello anche nelle situazioni più impegnative, dove il multitasking intensivo è la norma piuttosto che l'eccezione.

"Le aziende oggi necessitano di molto più della sola potenza bruta. Hanno bisogno di una piattaforma stabile che supporti le operazioni mission-critical", ha sottolineato Alex Shih, Product Manager di QNAP. "Il nostro obiettivo è consentire alle organizzazioni di massimizzare i vantaggi dello storage all-flash nei data center e negli ambienti collaborativi, accelerando così i processi di trasformazione digitale e innovazione".

La connettività di rete rappresenta un altro punto di forza del sistema, con quattro porte RJ45 da 2,5GbE e due porte SFP28 da 25GbE pre-installate. Particolarmente interessante è il supporto per iSER (iSCSI Extensions for RDMA), che permette di accelerare i trasferimenti di dati in ambienti VMware ESXi riducendo il carico sulla CPU, e la compatibilità con SR-IOV per un'allocazione ottimizzata della larghezza di banda nelle macchine virtuali.

L'archiviazione non è più un collo di bottiglia, ma diventa un acceleratore di innovazione.

La vera rivoluzione del TDS-h2489FU R2 sta nella sua capacità di scalare a livelli precedentemente impensabili per sistemi di questa categoria. Attraverso le schede di espansione PCIe, è possibile collegare fino a dieci JBOD PCIe TL-R2400PES-RP, per un totale di 240 dischi aggiuntivi, oppure sedici JBOD SAS TL-R1620Sep-RP, arrivando a 256 unità supplementari. Questa espandibilità permette di creare soluzioni di archiviazione che raggiungono dimensioni di svariati petabyte, rispondendo alle esigenze di conservazione dati più estreme.

Dal punto di vista software, il sistema utilizza QuTS hero, un sistema operativo basato su ZFS che offre funzionalità avanzate come lo storage immutabile, efficaci meccanismi di riduzione dei dati e tecnologie specifiche per l'ottimizzazione delle prestazioni degli SSD. Questo garantisce non solo velocità elevate, ma anche affidabilità e integrità dei dati nel lungo periodo, aspetti fondamentali in contesti enterprise.

L'affidabilità operativa è ulteriormente rafforzata dalla presenza di due alimentatori ridondanti, che minimizzano il rischio di interruzioni del servizio dovute a guasti hardware. Questo aspetto, spesso sottovalutato, è cruciale per garantire la continuità operativa in ambienti dove il downtime può comportare perdite economiche significative.

Il dispositivo include anche due slot M.2 2280 compatibili con NVMe PCIe Gen 3 x4 e SATA 6Gbps, che possono essere utilizzati per creare pool di archiviazione SSD dedicati, implementare cache SSD o installare dischi di sistema separati, aumentando ulteriormente la flessibilità dell'infrastruttura di storage.

Con il TDS-h2489FU R2, QNAP si rivolge principalmente a organizzazioni con esigenze di elaborazione dati intensive come data center, studi di post-produzione video, centri di ricerca scientifica e aziende che implementano soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning. In questi contesti, la capacità di gestire enormi volumi di dati con latenze minime e throughput elevato rappresenta un vantaggio competitivo determinante per il successo operativo.