Virtual Private Cloud con alte prestazioni e costi ottimizzati

Negli ultimi anni, la virtualizzazione è diventata un elemento chiave per le aziende che desiderano ottimizzare le proprie risorse IT, migliorando scalabilità e flessibilità. Tuttavia, il settore sta affrontando una sfida crescente: l’incremento dei costi delle licenze, la complessità gestionale e la dipendenza dai vendor stanno spingendo molte imprese a riconsiderare le proprie strategie infrastrutturali.

In questo contesto, emerge una soluzione sempre più adottata: l’integrazione di Proxmox VE in un Virtual Private Cloud. Grazie alla sua natura open-source e alla sua efficienza, questa piattaforma consente di ridurre significativamente i costi, garantendo al contempo alte prestazioni e affidabilità. In questo articolo, analizzeremo le problematiche che stanno spingendo le aziende a cercare alternative e vedremo come il Virtual Private Cloud Seeweb con Proxmox possa rappresentare una scelta vincente.

La virtualizzazione sta diventando sempre più costosa e complessa

Fino a pochi anni fa, soluzioni come VMware rappresentavano lo standard per la virtualizzazione aziendale. Tuttavia, a seguito dell’acquisizione da parte di Broadcom, molte aziende hanno visto aumentare i costi delle licenze e subire un irrigidimento delle politiche commerciali. Questo cambiamento ha imposto un nuovo scenario: mantenere infrastrutture virtualizzate ad alte prestazioni è diventato sempre più oneroso.

Le aziende si trovano così a dover affrontare tre problemi principali:

Aumento dei costi : le nuove condizioni di licensing rendono difficile per molte imprese sostenere economicamente un’infrastruttura basata su VMware;

: le nuove condizioni di licensing rendono difficile per molte imprese sostenere economicamente un’infrastruttura basata su VMware; Lock-in tecnologico : la dipendenza da un singolo fornitore riduce la libertà operativa e rende più difficile implementare strategie IT flessibili;

: la dipendenza da un singolo fornitore riduce la libertà operativa e rende più difficile implementare strategie IT flessibili; Maggior complessità gestionale: l’amministrazione di ambienti virtualizzati richiede personale altamente qualificato e risorse dedicate, aumentando ulteriormente i costi operativi.

In questo scenario, molte aziende cercano soluzioni più economiche, aperte e scalabili per mantenere la competitività senza compromessi in termini di prestazioni e affidabilità.

Proxmox su Virtual Private Cloud Seeweb

Una delle alternative più solide e affidabili è Proxmox Virtual Environment (VE), un hypervisor open-source che integra KVM e LXC per la gestione avanzata delle macchine virtuali e dei container. Questa soluzione consente alle aziende di ridurre i costi, eliminando le spese legate a licenze proprietarie e garantendo un’infrastruttura più flessibile e scalabile.

Seeweb, in qualità di partner Gold di Proxmox, offre un Virtual Private Cloud basato su questa tecnologia, garantendo un ambiente IT ad alte prestazioni e altamente disponibile. La sua infrastruttura si distingue per:

Un minimo di 2 host con ridondanza, a garantire alta disponibilità (HA) anche con configurazioni ridotte;

con ridondanza, a garantire anche con configurazioni ridotte; Latenza inferiore a 1 millisecondo , grazie a un’architettura All-Flash e connessioni di rete ottimizzate;

, grazie a un’architettura e connessioni di rete ottimizzate; Flessibilità e scalabilità: possibilità di espandere l’infrastruttura in base alle necessità aziendali.

Inoltre, l’architettura del Virtual Private Cloud Seeweb con Proxmox è pensata per supportare carichi di lavoro mission-critical, garantendo la continuità operativa anche in ambienti ad alta richiesta di performance.

Alta disponibilità con soli 2 nodi: innovazione e resilienza

Un elemento distintivo dell’infrastruttura Seeweb con Proxmox VE è la possibilità di implementare un’architettura ad alta disponibilità (HA) anche con soli 2 nodi. Questo è un grande vantaggio per le aziende che vogliono garantire continuità operativa senza dover investire in cluster di grandi dimensioni.

L’High Availability (HA) è una tecnologia che permette di mantenere i servizi attivi anche in caso di guasti hardware o software. Generalmente, per ottenere HA è necessario un cluster di almeno 3 nodi. Tuttavia, Seeweb ha implementato una soluzione innovativa che consente di sfruttare l’HA anche con una configurazione a due nodi, riducendo i costi senza compromettere l’affidabilità.

Questa architettura garantisce:

Ridondanza immediata : se un nodo va offline, l’altro assume il controllo senza interruzioni.

: se un nodo va offline, l’altro assume il controllo senza interruzioni. Maggiore efficienza : si evita il costo di un nodo extra mantenendo comunque un ambiente resiliente e performante.

: si evita il costo di un nodo extra mantenendo comunque un ambiente Adattabilità: il sistema è pensato per crescere, permettendo un’espansione graduale dell’infrastruttura.

Per approfondire come funziona questa soluzione, puoi consultare la guida tecnica su Proxmox HA a due nodi.

Virtual Private Cloud Seeweb è la scelta strategica

Adottare un Virtual Private Cloud basato su Proxmox significa accedere a un’infrastruttura flessibile, scalabile e altamente performante, senza subire i vincoli imposti dalle tradizionali piattaforme di virtualizzazione. Uno dei principali vantaggi è la riduzione dei costi, grazie all’eliminazione delle spese per licenze software proprietarie e a un’ottimizzazione dell’hardware che consente di ottenere il massimo dalle risorse disponibili.

Un altro elemento chiave è la possibilità di garantire alta disponibilità anche con soli 2 nodi, un’innovazione che permette di assicurare la continuità operativa senza dover investire in cluster più complessi e costosi. L’adozione di Proxmox su VPC Seeweb offre inoltre una totale libertà da lock-in tecnologico, consentendo alle aziende di utilizzare una piattaforma open-source, in costante evoluzione grazie a una community attiva e a rilasci regolari.

A tutto questo si aggiunge il valore di un partner d’eccellenza come Seeweb, certificato Gold Partner di Proxmox, che mette a disposizione delle aziende un’infrastruttura all’avanguardia e un supporto tecnico altamente specializzato. In un mercato sempre più competitivo, dove la gestione efficiente delle risorse IT è cruciale, questa soluzione rappresenta un punto di svolta per chi vuole innovare, ottimizzare i costi e mantenere un vantaggio strategico, senza le limitazioni imposte dai colossi della virtualizzazione.