MSI lancia il mesh WiFi 7 Roamii BE Lite: fino a 120 dispositivi su 500 mq

MSI lancia il sistema MESH WiFi 7 Roamii BE Lite in Italia, progettato per fornire una connettività domestica senza interruzioni. Il dispositivo, che sarà disponibile su Amazon a 329 euro, supporta fino a 120 dispositivi su una superficie di 500 mq, offrendo velocità di trasferimento fino a 5Gbps.

Il Roamii BE Lite sfrutta le funzionalità avanzate del WiFi 7, inclusi 4K-QAM, Multi-RU e MLO (Multi-Link Operation), per garantire una connessione Internet stabile in tutta la casa. Il sistema è dotato di una porta Ethernet 2,5G per la connessione backhaul mesh e di un'applicazione dedicata per una configurazione rapida e semplice.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Vincent Hou, Assistant Vice President di GNP BU, ha dichiarato:

"Con l'aumento del numero di dispositivi mobili WiFi 7 in casa, il primo sistema mesh WiFi 7 di MSI, Roamii BE Lite, offre una connessione veloce e affidabile mentre ci si sposta da una stanza all'altra".

Sicurezza avanzata con MSI FortiSecu

Il sistema integra MSI FortiSecu, powered by Trend Micro, che offre una protezione 24/7 per tutti i dispositivi connessi. Questa funzionalità esegue scansioni automatiche delle connessioni, bloccando immediatamente dispositivi IoT compromessi o traffico anomalo e inviando notifiche push al proprietario.

FortiSecu include anche controlli parentali avanzati, permettendo ai genitori di filtrare contenuti inappropriati e monitorare l'attività online dei figli. È possibile programmare l'accesso a Internet per consentire o limitare l'uso da parte degli utenti.

Il lancio del Roamii BE Lite rappresenta un passo significativo per MSI nel mercato dei sistemi mesh WiFi 7, offrendo una soluzione che combina prestazioni elevate, copertura estesa e funzionalità di sicurezza avanzate per soddisfare le esigenze di connettività delle case moderne.