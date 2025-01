TP-Link democratizza il WiFi7 e rende le case ancora più smart

Al CES 2025 di Las Vegas, TP-Link ha presentato una gamma di prodotti che ridefinisce gli standard della connettività e della smart home. Con l’introduzione di router e sistemi mesh WiFi 7, accanto a dispositivi innovativi per la casa intelligente, l'azienda punta a rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti, migliorando la qualità della vita quotidiana.

WiFi 7: connettività senza confini

Al centro della scena, i router Archer e i sistemi mesh Deco, dotati di tecnologia WiFi 7. Tra questi, il Deco BE68 si distingue per velocità fino a 14 Gbps e la capacità di supportare fino a 200 dispositivi su un'area di 750 m², grazie a porte cablate ad alte prestazioni. Per chi cerca una copertura affidabile anche all'esterno, TP-Link ha introdotto Deco BE25-Outdoor, un dispositivo resistente a polvere e acqua con certificazione IP65, ideale per spazi aperti.

Per i viaggiatori, il nuovo Travel Router TL-WR3602BE con WiFi 7 assicura velocità fino a 3,6 Gbps e connessioni sicure ovunque. La gamma si completa con il router mobile 5G TP-Link M8850, progettato per garantire una rete stabile e veloce, perfetta per il lavoro da remoto e il tempo libero.

Sicurezza e automazione per la casa del futuro

La linea Tapo si amplia con soluzioni innovative per la sicurezza e l’automazione domestica. Le nuove videocamere, come la Tapo C675D KIT, offrono una risoluzione 4K con doppia lente per monitoraggi completi e dettagliati. Inoltre, TP-Link propone serrature smart come Tapo DL130, dotata di riconoscimento delle vene del palmo, una tecnologia biometrica che garantisce un livello di sicurezza superiore.

Tra i dispositivi più avanzati, spicca il robot aspirapolvere Tapo RV70 Pro Ultra. Questo sistema utilizza un innovativo meccanismo di riciclo dell’acqua, combinando sostenibilità ed efficienza.

Una visione per la smart home del futuro

Durante l’evento, TP-Link ha presentato anche un concept per la casa del futuro, basato sull’intelligenza artificiale. Modelli di linguaggio avanzati permetteranno presto di automatizzare le routine quotidiane e anticipare le esigenze degli utenti, offrendo un’esperienza domestica sempre più personalizzata.

“La nostra missione è rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti, senza compromettere efficienza e qualità”, ha dichiarato Jeff Barney, presidente di TP-Link Systems Inc. “Le innovazioni presentate al CES dimostrano il nostro impegno verso una casa intelligente, sicura e connessa”.

Con un’offerta che spazia dalla connettività alla sicurezza, TP-Link si conferma leader nel settore tecnologico, aprendo le porte a un futuro in cui la casa diventa sempre più smart e interconnessa.