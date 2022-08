Dopo il grande successo nelle sale cinematografiche del film No Time to Die, che vede protagonista Daniel Craig nei panni dell’iconico Agente 007, è arrivata di recente sul mercato una nuova proposta Home Video dedicata al franchise. Nello specifico stiamo parlando del cofanetto Home Video, distribuito da Warner Bros, contenente al suo interno i 5 film di 007 interpretati da Daniel Craig. Dunque, andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli della 007 James Bond Daniel Craig 5 Film Collection nel formato 4K UHD + Blu-ray.

La 007 James Bond Daniel Craig Collection in 4K UHD

Questa nuova proposta, distribuita da Warner Bros, è dedicata a tutti gli appassionati del franchise che vogliono avere nelle propria collezione un’incredibile raccolta dedicata all’agente 007 interpretato da Daniel Craig. Il cofanetto contiene al suo interno Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die.

007 4K UHD

Dal punto di vista del packaging, il cofanetto viene proposto in un’elegante edizione da collezione e al suo interno trovano posto la bellezza di ben dieci dischi: 5 in edizione Blu-ray e 5 in edizione 4K Ultra HD. Quest’ultimo formato offre una risoluzione a 2160p, in grado restituire immagini quasi senza precedenti.

Siete pronti a ripercorrere tutte queste adrenaliniche avventure? Preparatevi allora, mettetevi comodi, e fate partire la vostra maratona da Casino Royale fino ad arrivare a No Time to Die, che attualmente chiude l’intero cerchio narrativo.

Il comparto video è un peso massimo

Come di consueto iniziamo la nostra analisi partendo proprio dal comparto video. Le aspettative erano davvero molto alte ed il motivo è semplice, ma per spiegarvelo dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo. Nel 2006, all’uscita del primo film di 007 interpretato da Daniel Craig, il Blu-ray di Casino Royal vantava un comparto video fuori dalla norma (nel senso positivo del termine). Infatti, quest’ultimo veniva spesso utilizzato dagli appassionati di cinema per testare e mettere alla prova la propria catena audio\video. Nel giro di pochissimo tempo è diventato un vero e proprio disco test di riferimento.

Fatta questa premessa, vi confermiamo tutti i dieci dischi presenti in questo cofanetto vantano una qualità video di altissimo livello. Se in termini di definizione i Blu-ray erano già in grado di regalare immagini meravigliose, con i dischi in 4K UHD le scene sulle schermo diventano davvero taglienti e la qualità generale si alza ulteriormente. Migliorare qualcosa di già ottimo non è una cosa semplice, ma queste edizioni in 4K dimostrano che non è impossibile.

Tra le caratteristiche tecniche migliorative troviamo anche la presenza del Dolby Vision, in grado di lavorare in maniera pregevole su quella che è l’esaltazione dei colori e la loro purezza cromatica, così come la profondità dei neri e la conseguente estensione dinamica. Per concludere, volendo fare un’analogia, il comparto video della 007 James Bond Daniel Craig Collection può essere considerato come un peso massimo della boxe!

Il comparto audio – Bene ma non benissimo

Se il comparto video 007 James Bond Daniel Craig Collection può solo che ricevere degli elogi, sul comparto audio si poteva fare qualcosina di più. Uno dei problemi maggiori che abbiamo in ambito Home Video è proprio relativo alle tracce audio in lingua italiana. Infatti, seppur con qualche eccezione, solitamente la qualità maggiore viene riservata alle tracce in lingua inglese.

Purtroppo, seppure le tracce in lingua italiana si siano dimostrate ampiamente all’altezza delle nostre aspettative (parliamo comunque di tracce in DTS), anche questo cofanetto offre una migliore qualità selezionando le tracce in lingua inglese. Proprio a riguardo, un poi di amaro alla bocca ci è rimasto durante la visione dell’ultimo capitolo della saga, No Time to Die, dove la traccia audio Dolby Atmos viene offerta soltanto in lingua inglese.

I contenuti aggiuntivi

Veniamo ora a quella che è una delle caratteristiche già importanti di ogni edizione Home Video che si rispetti: i contenuti aggiuntivi! La 007 James Bond Daniel Craig Collection ne è ricca!

007 4K UHD

Nello specifico, questo cofanetto offre a tutti gli appassionati del franchise un vero e proprio viaggio alla scoperta della saga. Infatti, grazie a una serie di filmati esclusivi, la produzione e il cast vi porteranno dentro a quella che è stata la loro esperienza diretta. Tra le tante cose, il focus che viene subito messo in risalto è inerente alla rilevanza che questo franchise ha anche dal punto di visto storico e culturale.

Gli approfondimenti iniziano dal primo capitolo interpretato da Daniel Craig, Casino Royal. Qui vengono portati alla luce i tanti ragionamenti fatti dalla produzione prima dell’avvio delle riprese, e di come gli addetti ai lavori sentissero il peso che una produzione di questo calibro porta con sé. Preparatevi dunque a ripercorrere ogni momento, partendo da una serie di immagini in bianco e nero che vi riporteranno ai tempi di Linda Christian nei panni della prima Bond girl del pianeta.

007 4K UHD

Casino Royal è stato un nuovo inizio

Sempre grazie ai molti contenuti aggiuntivi presenti in questo cofanetto, Casino Royal viene mostrato come un vero punto di ripartenza per l’intero franchise. Il film doveva seguire le vicende del suo predecessore ma indossare un vestito tutto nuovo. La produzione era infatti alla ricerca di un film che potesse avere una serie di caratteristiche più credibili, per certi aspetti meno fantasy. Insomma, l’asticella era stata posta molto in alto: reinventare il personaggio nel rispetto dell’iconografia del passato.

Quello che di norma non sappiamo

Tra i contenuti aggiuntivi, oltre a ripercorrere la storia di questi cinque titoli del franchise, troviamo anche altre diverse chicche. Tra queste ci sono ad esempio le tecniche, usate dai colorimetristi e dagli scenografi, per catalizzare l’attenzione dello spettatore su specifici personaggi. 007 è da sempre caratterizzato da tanta azione, ma è bene non dimenticare quanto sia allo stesso tempo ricco di scene magnetiche e sensuali. Il carisma è alla base del franchise, da sempre!

E poi ancora, la visione dei contenuti aggiuntivi continua portandoci con la mente e con il cuore nei luoghi che sono serviti da location per le riprese. Grazie a questi filmati siamo andati alla scoperta di tante questioni che hanno afflitto la produzione dal punto di vista amministrativo e logistico. Infine, non mancano i trailer ufficiali, le scene eliminate e tante immagini dei diversi work in Progress.

In conclusione

In conclusione, se siete fan di 007 interpretato da Daniel Craig, difficilmente troverete un prodotto migliore sul mercato. La 007 4K UHD collection raggiunge sostanzialmente il massimo dei voti! I film presenti in questo cofanetto vantano un altissimo livello di qualità video così come un ottimo comparto audio. I contenuti aggiuntivi presenti all’interno dei dischi sono inoltre in grado di regalarvi tanti approfondimenti inediti che vi faranno apprezzare e conoscere ancor più nel dettaglio tutto il lavoro e la passione che la produzione e il cast hanno dedicato a questi lungometraggi.

Prima di salutarvi, vi informiamo che su Amazon potete trovare anche il cofanetto dedicati ai film di 007 interpretati da Sean Connery.