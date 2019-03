3 Emme Games: una montagna di novità per Modena Play 2019

3 Emme Games presenta tutti i titoli, tra novità, anteprime e prodotti a catalogo, che sarà possibile provare e acquistare a Modena Play 2019

La manifestazione Modena Play 2019 si fa sempre più vicina e si susseguono gli annunci dei vari editori che presentano le novità che sarà possibile toccare con mano durante l’evento; oggi è il turno di 3 Emme Games, che sarà presente alla kermesse modenese con titoli già a catalogo e con alcune interessanti novità.

Per quanto riguarda i prodotti a catalogo, sarà possibile provare titoli del calibro dei Monster Salughter, Age of Tower e Heroes of Black Reach.

Parlando di novità, invece, ci troviamo di fronte a una notevole lista di prodotti, alcuni dei quali sarà possibile acquistare direttamente presso lo stand di 3 Emme Games, mentre altri saranno solamente presentati in anteprima e si dovrà attendere un pochino prima di trovarli sugli scaffali dei negozi specializzati. Vediamoli insieme:

Counterfeiters ,novità in vendita – Tavolo demo

,novità in vendita – Tavolo demo Jetpack , anteprima non in vendita – Tavolo demo

, anteprima non in vendita – Tavolo demo Vampire: the Masquerade – Heritage , anteprima Kickstarter -Tavolo demo

, anteprima -Tavolo demo Magic Maze Kids , novità in vendita – Tavolo demo

, novità in vendita – Tavolo demo Saint Seiya , anteprima non in vendita – Tavolo demo

, anteprima non in vendita – Tavolo demo Carson City Card Game, novità in vendita – Tavolo demo

Potrete trovare 3 Emme Games presso il padiglione B – Stand B14.